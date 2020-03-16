【足球熱話】本田圭佑登陸保地花高即建功　球會生涯累計第100球

日本一代中場兼任柬埔寨主帥的本田圭佑，足跡遍布五大洲，如今加盟巴西老牌球會保地花高，並為球隊上演地標戰。本田在今仗隨即為球隊建功，但他在一次盤球時卻失威「踩波車」。

走遍各大洲效力不同球隊的本田圭佑，在去年11月短暫效力維迪斯後，以自由身首度效力南美洲球隊，加盟巴西的保地花高，職業生涯中效力第7支不同的球會。據報道指，本田在合約中列明，球會將提供防彈車接送及保鑣護送，確保他的自由安全。

本田在保地花高的地標戰，在閉門作賽開賽前戴上口罩進場。（路透社）

本田圭佑的軌跡（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

穿上4號球衣的本田圭佑，首仗為保地花高上陣，便遇上新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）而閉門作賽，保地花高進場時一同戴上口罩，並拉起橫額。

保地花高在主場出戰里約熱內盧州聯賽（Campeonato Carioca）與Bangu交手，本田圭佑正選披甲，保地花高球員疑似「插水」在上半場博得12碼，本田操刀主射中鵠，為球隊在28分鐘先開紀錄，亦是他職業生涯的第100個入球。本田及後再度製造威脅，在禁區內希望扣過對手，可惜卻「踩波車」倒地，而球證亦未有吹罰12碼。本田在63分鐘被換出後，結果保地花高與對手打成1：1平手，各得一分。

本田圭佑在地標戰即建功，惜球隊未能全取3分。（路透社）

本田圭佑踩波車片段（2：07起）