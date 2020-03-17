【新冠肺炎】歐洲足協擬推濃縮版歐聯、歐霸　歐國盃或順延至12月

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）全面煞停歐洲足球，歐洲足協（UEFA）周二跟各國足總和參賽球會召開視像峰會，商討歐聯、歐霸餘下賽程以及原定今年6月舉行的歐洲國家盃將如何安排。 預料UEFA將提出對眾人影響最低的方案，包括將歐聯和歐霸賽程壓縮，至於歐洲國家盃或延期至今年12月上演。

潛在方案1：「濃縮版」歐聯、歐霸

新冠肺炎疫情正值在歐洲大爆發，歐洲五大聯賽英超、西甲、意甲、德甲和法甲同時停擺，球季能否繼續仍是未知數，戰至16強階段的歐聯和歐霸同時煞停。牽一髮動全身，各地聯賽和兩大歐洲球會賽事空懸，待疫情過去需要時間補回，6月上演的歐洲國家盃勢必需要延期。

歐洲足球賽期密集，問題難以解決亦沒有完美方案。歐洲足協召開大會，亦只可從各個有可能方案之中，選取可行而影響較細的，例如先將歐聯和歐霸賽期壓縮：餘下十六強、八強賽事改為一場過，視乎需要或採取閉門作賽。然後四強和決賽均以迷你盃賽形式、改在決賽地點土耳其伊斯坦堡舉行，也是「一場過」連續兩星期上演。

今屆歐聯和歐霸賽事，料會上演「濃縮版」。（Getty Images）

歐洲國家盃2020難望如期在今年6月上演。（Getty Images）

潛在方案2：歐國盃12月或明夏上演

歐洲國家盃假如能夠取消，相信是最一了百了方案，球會和球員也可鬆一口氣。不過一個牽涉20億歐元的大型賽事，當然不可輕易取消。最簡單的辦法，似乎是將歐國盃順延一年，至2021年夏天舉行。可是那個檔期原定上演歐國聯四強、世界盃外圍賽、增至24隊並在中國舉行的世界冠軍球會盃，另外還有女子歐洲國家盃。

當然上述賽事或許可以遷就歐國盃改期作出相應改動，但過程相當繁複。考慮到2022年卡塔爾世界盃會因天氣問題會在11至12月才上演，於是另一說法，是將歐國盃改在今年12月舉行，令賽事對其他比賽影響減至最低。

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無論歐聯、歐霸和歐國盃賽事作出任何改動，由於均牽涉龐大利益，相信未必可在周二立即完成討論及拍板落實。尤其是歐聯、歐霸賽事一旦縮減比賽場數以及改在閉門作賽，直播和門票收入均會大受影響，甚至有消息傳出，歐洲足協或因應直播場次縮減，向各球會索回直播分成收入。

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