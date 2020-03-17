【英超】阿仙奴星將稱阿迪達已好轉　「他曾跟我們溝通」

阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）確診患上新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）的消息震撼全球，他本人和妻子Lorena Bernal先後通過社交媒體報平安，隊中星將盧卡斯托拉拿（Lucas Torreira）亦在訪問中稱，領隊已正在康復。

托拉拿：「阿迪達曾跟我們溝通」

托拉拿接受烏拉圭電台Radio Sport 890訪問時坦言，「說實話，我們真的沒有預期病毒會侵襲球會和更衣室。」對於阿迪達的情況，這位中場球員表示，「阿迪達狀況已有好轉。他能夠跟我們溝通，正在康復當中」。

他又抱怨：「近日倫敦有多宗新冠肺炎確診個案，人們開始緊張起來。有些超級市場，已找不到廁紙和酒精搓手液。」

阿仙奴領隊阿迪達確診經過（按圖進入）

疫情下的足球訓練

這位24歲球星本身正在養傷，尚要休養多8至10星期，「我正在家中隔離，為自己的康復而努力。」

他又透露球會在疫情下的訓練安排，「我需要購買一些器材。球會會跟隊中每一個人聯繫，讓我們即使在家中，也能自行繼續訓練。」

「我的測試結果不錯，我很開心。我仍需要穿上保護腳套，8至10星期後便可如常工作。」他表示，原定已乘飛機前往祖家烏拉圭，可是所有航班均因新冠肺炎取消，沒有家人陪伴身邊令他十分難過。

新冠肺炎確診運動員（按圖進入）