【新冠肺炎】蒙特破例「私下約會」足球　違反隔離令遭車路士重罰

「生命不能沒有足球！」 車路士翼鋒赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）成為首名確診患新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的英超球員，所屬的車路士隨即全員隔離14日。 對一眾職業足球員而言，沒有足球等於缺少了生活重要的一環，正接受14天隔離美臣蒙特（Mason Mount）難忍與足球分離多日，決定「出關」與兒時好友享受足球的樂趣。

車路士的赫臣奧杜爾繼阿仙奴主帥阿迪達後，確診患上新冠肺炎，車路士隨即暫停所有男子隊的訓練，並接受進行14天的隔離，而部份設施亦關閉清潔。

與足球分隔兩星期，對一眾熱愛足球的球員而言，是一件十分困難的事，車路士新晉中場美臣蒙特「寂寞難耐」，即使在隔離期間亦冒險「出關」，與相識多年的好友﹑效力韋斯咸的迪格蘭賴斯（Declan Rice）一同到小型足球場，一解與足球的「相思之苦」。

蒙特及賴斯如今有望一同為英格蘭國家隊效力。（資料圖片／Getty Images）

確診患新冠肺炎的運動員（按圖放大）

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有讀者向英國傳媒《鏡報》爆料，他的14歲兒子在同一個球場訓練時，看到蒙特與賴斯一同踢五人足球，該名父親發現事有蹺蹊，才想起蒙特的隊友赫臣奧杜爾確診染病，美臣蒙特同時違反隔離令。

車路士會方得知事件後，傳車路士對蒙特違反隔離令感到十分憤怒，《鏡報》消息指，蒙特已向主帥林柏特就事件道歉，而《泰晤士報》指蒙特有機會被球會重罰16萬鎊。

美臣蒙特被爆他違反隔離令，與迪格蘭賴斯一同到球場。（Twitter截圖）

美臣蒙特今季表現不俗，在車路士穩坐正選位置。（資料圖片／Getty Images）

美臣蒙特與迪格蘭賴斯識於微時，一同在1999年出生的二人，在車路士青訓計劃中結識至今，雖然二人效力不同球會，但他們的感情深厚，如今一同為英格蘭國家隊效力。兩人私交甚篤，更被英格蘭國家隊的官方Youtube頻道邀請，合拍「默契大挑戰」。另外，美臣蒙特十分喜愛向賴斯開玩笑，在去年夏天二人放假時，蒙特「嚇醒」賴斯的片段一度在網上瘋傳。

迪格蘭賴斯（右）與美臣蒙特由車路士時相識至今。（Twitter截圖）

美臣蒙特與迪格蘭賴斯的「默契大挑戰」

美臣蒙特「嚇醒」賴斯片段：