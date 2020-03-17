【英超】費南迪斯投曼聯即膺2月最佳球員　成葡萄牙史上第三人

新加盟曼聯的波基斯費南迪斯，在登陸英超的首個月，便交出亮眼的表現，並獲得英超二月最佳球員的殊榮，絕對是費南迪斯在紅魔鬼生涯的上佳開局。 費南迪斯能夠成為繼C朗拿度後，另一名葡萄牙球員獲得單月最佳球員的殊榮，該名曼聯中場表示C朗是他的學習榜樣及偶像。

波基斯費南迪斯在今年冬季轉會窗終於加盟曼聯，而「般奴」在來投後，交出曼聯球迷引頸以待的好表現，在上陣的5場英超聯賽中，貢獻兩個入球及3個助攻，並為紅魔鬼在各大賽事創下11場不敗的走勢。般奴在曼聯陣中發揮莫大的作用，而他的表現被受肯定，被英超賽會選為二月的最佳球員。

費南迪斯是相隔1年來，另一名曼聯球員贏得單月最佳球員的殊榮，對上一個是去年1月同獲此殊榮的拉舒福特。另外，般奴亦是繼C朗拿度及迪高後，多年來的第3名葡萄牙球員奪得這個獎項。

費南迪斯加盟曼聯首個月，在英超聯賽已交出2入球及3助攻。（資料圖片／Getty Images）

費南迪斯登陸英超，隨即當選二月的最佳球員。（Getty Images）

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在加盟首月便奪得殊榮，無疑對費南迪斯在曼聯的生涯是個完美的開始，更指為曼聯效力是他小時候的夢想，「在奧脫福球場為曼聯作賽，是我小時候的夢想，如今終於夢想成真。雖然我為球隊攻入數個入球，但最重要的是為球隊帶來貢獻，十分高興在加盟首個月便有如此的表現，我希望及後可以延續這水平，繼續為曼聯貢獻更多。」

費南迪斯來投後，迅即成為曼聯陣中不可或缺的一員。（資料圖片／Getty Images）

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另外，般奴在加盟首個月已經在英超單月最佳球員中，與前輩兼國家隊隊長C朗拿度齊名，該名25歲的葡萄牙中場表示C朗是他的學習對象及偶像，「C朗拿度是我其中一個最喜愛的球員，我一直視他為我的偶像及學習對象。當我入選葡萄牙國家隊時，他十分歡迎我，當時他大讚我在士砵亭的表現，對我而言是個莫大的肯定。」