【花式溜冰】日本冰舞美男三戰奧運　退役僅三個月突辭世

冰上世界突然傳來噩耗，10屆日本冠軍，3度出戰冬季奧運的冰舞男選手基斯里德（Chris Reed／クリス．リード）因心臟病發逝世，享年30歲。

里德的妹妹、同為冰舞選手的艾莉遜（Allison Reed）在Instagram公布哥哥的死訊：「基斯在周末突然離開了，言辭無法表達我的傷痛。他是多麼純粹，所到之處盡是歡笑，總是懂得讓我開顏。」

我愛你，哥哥 艾莉遜里德（Allison Reed）

里德於星期日（15日）凌晨在美國底特律離世，日本溜冰聯盟證實里德的死訊，會長長島昭久表示消息來得很突然，讚揚並深深感謝里德多年來貢獻日本的冰舞發展。日本溜冰界同表哀傷，2006年都靈冬奧女子花式溜冰金牌得主荒川靜香表示難以置信，與里德一同參加10年溫哥華冬奧的男子花式溜冰選手織田信成亦回憶道，里德在溜冰與訓練方面給了很多建議，「榮幸與你一起參與奧運」。

基斯里德（右）在日本冰舞界貢獻良多。（Getty Images）

里德是美日混血兒，三姊弟妹均是冰舞選手。他與胞姊卡絲（Cathy Reed）於2006年搭檔，在美國公開賽奪得冰舞冠軍，2006-07年宣布代表日本參賽。「姊弟檔」成為日本近年最強冰舞組合，07年至15年奪得7次全日本冠軍，代表日本參加10年溫哥華及14年索契冬奧。

里德姊弟在索契冬奧自由滑，選用了電影《陰陽師》的樂曲。（Getty Images）

+ 6 + 5 + 4

2015年卡絲退役，里德改為與村元哉中搭檔，三個賽季均奪得全日本賽冠軍，自身破日本紀錄十奪全國冠軍。2018年參加平昌冬奧得15名，繼而在世界賽取得11名，亦在四大洲花式溜冰賽得到自己最佳的季軍。他於2019年退役，轉任教練。

里德與新拍檔村元哉中，參加2018年平昌冬奧。（Getty Images）