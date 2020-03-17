【游泳】池江璃花子抗病後首下水　泳壇嬌娃變小骨女我見猶憐

日本泳隊主將池江璃花子對抗血癌，康復進度看來不錯，近期在社交媒體的貼文漸漸增多，今天終於出現她和支持者最期待畫面。 池江貼出泳衣照，飛魚終於回歸水中。

池江今（17日）在Instagram貼出兩張相片，少女飛魚回到最熟悉的地方。她在泳池戴上泳帽，雙手展示「V」手勢。回到朝思暮想的泳池，少女難掩喜悅，面露燦爛笑容。其中一張相片顯示在浸在水中，上半身露出水面，較從前比賽的日子明顯消瘦許多。

以「見水即生」形容這一幕，最好不過。（池江璃花子Instagram）

池江表示相隔超過一年，終於重返泳池。（池江璃花子Instagram）

池江在帖文稱得到醫生批准，終於可以下水，「大概相隔406天，回到泳池，開心到言語不能形容。感覺很好，幸福」。現在的她，健康最為重要。近日新型肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐全球，池江不忘提醒大家要小心身體：「新型冠狀病毒在日本和世界流行，我都要做好預防感染的措施，希望盡快控制疫情。」

池江早前到電視台，接受前網球手松岡修造訪問。（池江璃花子Instagram）

2018年雅加達亞運的池江璃花子（ Getty Images）

池江的療程進展不錯，早前已開始到健身室訓練，又出席電視台訪問。目前她仍在康復階段，早前表示目標在2024年巴黎奧運。

池江在日本國內人氣甚高，患病前後都得到廣大支持。（池江璃花子Instagram）

重溫池江璃花子昔日英姿