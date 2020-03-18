【01球評】杜蘭特也中招　肺炎疫情威脅運動界　肺功能受損莫輕視

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）對全球體育界帶來自二次大戰以來最嚴峻打擊，各大足球聯賽諸如英超、西甲、意甲、德甲、法甲，球會級別的洲際賽如歐聯、歐霸，以至NBA、F1等頂尖賽事全部停擺，歐洲國家盃延期一年，更陸續傳出有運動員確診消息。 確診運動員之中，無論是NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）、高拔（Rudy Gobert）還是英超車路士前鋒赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi），均指自己並無病徵，甚至在家中勤力操練，即使是有輕微徵狀的阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta），仍照樣離線工作跟球員溝通。 不過就算病毒對大部分運動員無甚影響，也不能輕視疫情對體育界打擊。

新型冠狀病毒肺炎全球疫情日趨嚴峻，著名運動員確診消息陸續出現，然而各人幾乎全部均屬「無病徵確診」，第二位確診NBA球員米曹（Donovan Mitchell）聲稱病毒未有發作，「連病的感覺也沒有」，首名確診的英超球員赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）也說自己感覺良好，並上載一段在家中狂踩健身單車至汗流浹背的短片。

現役運動員大多年輕力壯，身體內免疫系統面對病徵輕微的新型冠狀病毒（COVID-19），大多不痛不癢，可是當中也有例外，像西班牙馬拉加地區球會Atletico Portada Alta的21歲青年軍教練法蘭斯高加西亞（Francisco Garcia）。他因呼吸困難入院治理，對病毒呈陽性反應也患上肺炎，同時檢出他本身有未知疾病，及後發現是白血病的一種，延至當地時間周日上午離世，成為體壇首宗因新冠肺炎死亡的個案，也是西班牙最年輕死者。

這個個案正好反映為何體育界不應對疫情掉以輕心，因為病毒傳播力極強，確診者甚至可能完全沒有病徵，運動員就算體魄強健，卻也有機會像加西亞一樣患有未知疾病而令病情出現變數。

疫情下的足球世界（按圖放大）

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新冠肺炎確診籃球員（按圖進入）

個別例子肺功能損失兩至三成

由於這款病毒首度爆發，源頭是中國武漢，疫情最嚴重的也是當地及中國鄰近省份，西方醫學界基本上沒有足夠臨床數據可供參考，只憑中國官方及世界衛生組織（WHO）提供數字推斷疫情，認為一般而言感染病毒絕大多數人可康復，只有年長者及長期病患者屬高危。英國首相約翰遜（Boris Johnson）甚至採取「佛系抗疫」，指出反正國內醫療系統不足以應付，不如放手一搏估計讓全國七成人口感染後擁有抗體，還拋出達爾文的《進化論》讓「適者生存」。

從醫學角度，西方國家做法也有其道理，問題是有一批人要為此作出犧牲。參考香港瑪嘉烈醫院傳染病中心綜合病人數據，截至3月11日該院26位患者當中10多人已康復出院，但其中2至3人覆診時發現肺部功能受損，步行速度較快時會氣促，更有人肺部功能損失兩至三成，病人出院後需持續做運動及物理治療護理。

暫時未有肺功能受損病人進一步數據，但面對新型病毒，永遠也不可能知道它對一個人可帶來多少傷害。運動員生涯只有匆匆十多年，最長也不過二十年，假如失去兩至三成肺部功能，後果實在不堪設想。

【新冠肺炎】有康復者肺功能損失兩至三成 出院後行路急會氣促

新冠肺炎確診足球員（按圖進入）

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小球會或難以生存

相對疫情本身，球賽停擺亦令球員生計、球會收入成問題。職業運動實為「娛樂事業」，主要靠出售比賽門票和直播收入賺錢，可謂「手停口停」。英格蘭第五級別球隊巴尼特（Barnet）便宣布，辭退球會內所有非球員的職員，盡力降低經營成本，連領隊也只不過因為代通知期較長，暫時留任。

德國足球聯賽行政總裁兼德國足總副主席 Christian Seifert稱，德國足球產業從業員約5.6萬人，新冠肺炎令球會無法正常運作，「數萬人飯碗出現危機」，「德甲已到達臨界點，必須承認：我們正在生產一個產品，如果不能繼續生產，我們便可能不復存在。那不是只關乎一眾球星的事情，重要性遠遠超越幾場比賽。」

他指出，失去足球直播、門票和贊助費收入，就算球員願意不領人工跟球會共度時艱，球會「也許可以支持多一會，但不長久」。德國聯賽暫時停擺下，最壞情況是部分球會破產倒閉，「沒有人知道比賽何時可以重新展開」。歐洲疫情爆發初期，部分德甲賽事曾在不設球迷入場下閉門作賽，備受傳媒和球迷批評，Christian Seifert卻稱那是為保部分球會能夠生存的必要之舉。

從巴尼特的例子可見小球會在疫情下如何脆弱，德國足球的情況放諸英國、西班牙、意大利和法國皆大同小異。曾有英國小報計算疫情或令英格蘭足球損失高達100億英鎊，有關數字雖有誇大之嫌，惟可以肯定的是，新冠肺炎疫情為時愈久，對體育界財政負面影響定必更加深遠。

疫情下球星如何解悶？（按圖放大）