【新冠肺炎】空手道運動員李振豪確診　曾到法國集訓一個月

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情蔓延全球，世界多地出現大規模爆發，香港今日（3月18日）有14宗確診個案，包括第172號，一名28歲香港運動員確診。上月於法國巴黎訓練的香港空手道運動員李振豪，周日（15日）返港後身體出現肺炎病徵，今天下午證實確診，是香港首個精英運動員染疫個案。 記者就此事向香港體育學院查詢，至今未獲回應，未知體院有何應對措施。

28歲香港空手道運動員李振豪，2月中出發歐洲集訓3個月，以準備5月巴黎舉行的奧運空手道外圍賽。據李振豪Facebook專頁所指，近日新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在歐洲連環爆發，訓練場地因而關閉，教練團決定即刻更改機票回港。

據李振豪Facebook專頁所指，因疫情影響，教練團決定即刻改機票回港。（李振文Facebook專頁）

衛生署證實，一名28歲男運動員，於2月19日至3月14日由法國到奧地利再返回法國，其後再到曼谷，3月15日抵港，並一直逗留於體院。他隔日出現頭痛，咳嗽及有痰等症狀，3月17日經私家醫生轉介到醫院檢測，今早在大埔那打素醫院初步確診，下午證實確診。

記者就此事向香港體育學院查詢，暫時未獲回覆，亦未知體院有何措施，阻止疫情於院內蔓延。

多名港將近日先後從外地返港，包括曹星如、李慧詩、石偉雄、男子花劍隊等，其中曹星如、李慧詩及石偉雄同機皆有確診個案，曹星如及石偉雄已經自我隔離。

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確診新冠肺炎運動員（按圖放大）：