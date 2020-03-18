【壁球】香港一姐歐詠芝掛拍　15年生涯屢創歷史　期望人生新嘗試

東亞運金牌得主、亞洲冠軍、亞運女團金牌、兩屆世錦賽銅牌，仍名列女單世界排名11的31歲香港女子壁球代表歐詠芝（Annie），於今日正式退役，結束15年的職業球手生涯，並期望能為人生作出新嘗試。

歐詠芝為香港壁球隊屢次寫下歷史新章，2014年成為職業球手後，與弟弟歐鎮銘同是港隊核心，去年更在2018年雅加達亞運與陳浩鈴、李嘉兒和何子樂在女團歷史性封后。作為港隊領軍人，歐詠芝曾在2011年榮登世界前10，成為首位打入Top 10的香港女將，翌年更升上職業生涯最高的世界第6，再締造歷史。

歐詠芝在2018雅加達亞運會，帶領女團取得港隊女子首面亞運團體賽金牌。（資料圖片/楊宇翹攝）

「時候為人生作不同嘗試」

亞運後返回巡迴賽戰線的Annie，在上月美國芝加哥舉行的Windy City壁球公開賽16強中，以2:3憾負予東道主球手Amanda Sobhy後，成為她職業生涯最後一場賽事。她坦言退役是艱難的決定：「過去10年的全職生涯，我一直都很享受其中，退役是很艱難的決定，但運動員總有退下來的一日，我想是時候為人生作出不同嘗試。」

歐詠芝在職業生涯獲獎無數，一度躍升至世界第6。（資料圖片/葉詩敏攝）

香港壁球隊在雅加達亞運成績驕人，歐詠芝弟弟歐鎮銘（右一）於男單封王。（資料圖片/鄭子峰攝）

回顧15年獎牌豐盛的職業生涯，Annie認為2018至19年賽季最為難忘：「上季是生涯中最美好的時光，第一次取得亞運會金牌，打入世錦賽8強，在澳門公開賽贏得最大的職業賽錦標。而曾升上世界排名第6位，為香港創下歷史也是我最大的成就。」

談及退役後去向，她表示暫時先作休息，再探索未來方向。