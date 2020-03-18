【足球熱話】疫情下的悲歌　英國球會為慳錢遣散所有非球員

德國足球聯賽CEO警告疫情勢令部分球會倒閉、威脅上萬人生計的警告言猶在耳，隨即傳出英格蘭一支第五級別球隊辭退球會內所有非球員職員的消息。 位於倫敦西北部的小球會巴尼特（Barnet）宣布，即時解僱球員以外的所有職員，盡量縮減班貴。

巴尼特在官方網頁發表聲明，表示「我們正身處一個史無前例的時刻，為確保巴尼特足球會可繼續長久生存，必須作出某些決定。過去數天，我們已作出一些緊急措施來保住球會，確保它可持續運作。」

多年來巴尼特一直在英格蘭不同低組別聯賽浮浮沉沉，風光的時候升上英乙作戰，每隔一段日子又降回地區聯賽。對上一次在2015年升上英乙，至2018/19球季再次降班。球會聲明提到，「自從降班以來，入場人數下跌50%，經營成本卻因持續虧損上升至約每月10萬英鎊。球會為保升班希望，已將虧損計入預算之內，不過當4月底所有降班『安家費』全部耗盡，我們必須開始儲蓄。」

本已經營困難，新冠肺炎或成為擊沉他們的最後一根稻草，「那些困難以外，我們必須考慮到新型冠狀病毒為球隊即時和長遠影響。為迎戰面前的挑戰，我們必須分解現有成本架構，期望為來季重建一個成本遠低於現有水平的基礎。」為此球會宣布，「我們只好作出困難的決定，將巴尼特所有職員解僱，當中包括所有一隊教練和球隊職員、青年軍各梯隊職員、以及球會所有層面大部分前線職員。」

悲情球會巴尼特（按圖進入）

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疫情下的英國足球（按圖放大）

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至於一隊主教練Darren Currie，則因他的代通知期較長，當球季重開後最少會繼續領軍至季尾。球會主席 Tony Kleanthous稱，「我們最關心的是英國以至全世界正在發生的事，人們正在失去摯愛，我們對所有受影響的人表達慰問，而我本人必須將焦點放回疫情對我們球會的影響。」

「確保巴尼特繼續生存和財政穩健是我的責任，因此我必須作出困難決定。」他又說，自己對職員公開和坦誠相告，「過去數天要轉達壞消息實在難捱，但我必須要去做。」

他坦言，現在沒有時間去想來季的計劃，可是必須就現有入場人數找出繼續前行的方法。

新冠肺炎確診運動員（按圖進入）

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球壇「第一滴血」

巴尼特成為今次新冠肺炎疫情之中，首間作出如此重大裁員決定的球會，甚至可能是全球體壇在疫情中的「第一滴血」。較低組別或一些頂級聯賽中的小球隊，財政方面向來繃緊，一次錯誤決定足可令球會難以翻身，若疫情持續下去，相信各地將會有更多球會出現問題。

疫情下球星如何過？（按圖進入）