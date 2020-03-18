【新冠肺炎】MLB宣布無限期押後開季　Yankees小聯盟球員確診

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）蔓延全球，全球體壇陷入停擺狀態，MLB（美國職棒）開季亦要無限期押後，不少以季度合約聘請的球場員工因而大受影響。MLB周三（18日）宣布，30隊同意撥款合共3000萬美元資助球場員工，維持他們的生計。

新冠肺炎侵襲美國，據美國疾病管制及預防中心（簡稱CDC）已有逾5000人確診，紐約州為疫情最嚴重州分，近1400宗確診個案。NBA宣布停擺後，其他運動如冰上曲棍球聯賽NHL、美職聯MLS及MLB亦相繼宣布停擺或延遲開季。

Yankees強棒史丹頓認為生命比棒球重要，支持押後開季的決定。（Getty Images）

本來MLB開鑼日（Opening Day）定於3月26日開波，最初延後兩周到4月初開鑼，但因為CDC緊急呼籲未來8周停止舉辦多於50人的公眾活動，使得開季日期需要再度押後，最快亦要等到5月才可開季。

不過，MLB總裁Rob Manfred近日與30支球隊代表開視像會議，宣布無限期押後開季，各球會屬意「能打幾多場得幾多場」，意味球季有可能因這個外界普遍稱為「武漢肺炎」的病毒影響而縮短。

日籍投手田中將大為亦是Yankees球員。（Getty Images）

開季無期，MLB員工生計大受影響，以季度合約形式聘請的球場員工首當其衝。Manfred表示30間球會都同意，各自撥款100萬美元，即合共3000萬美元，去資助這些因沒有比賽而未能獲得薪金的員工，讓他們可以維持生計。MLB及球員工會又捐款給慈善機構，向低收入層家庭提供食物，多名球員亦自資捐錢幫助有需要人士。

現時MLB面對問題不止於何時開季，一軍球員薪金問題亦因為疫情而陷入混亂。據了解，MLB現時的勞資協議允許Manfred在美國宣布緊張狀態時，下令暫緩執行球員合約以及停薪。小聯盟球員亦大受影響，他們在春訓期間只會得到每日津貼，如果開季一拖再拖，生計定必大受影響。現時小聯盟最頂級的AAA聯盟最低工資為每月2150美元，與大聯盟球員可謂天壤之別。

MLB現時多隊都留在春訓訓練營。（Getty Images）

洋基再有小聯盟球員確診

洋基周三亦宣布，再有小聯盟球員確診。聲明指該名小聯盟球員於自我隔離期間感到疲勞及體溫上升，接受檢測後呈陽性，成為3日內第2位確診的洋基小聯盟球員。洋基總經理Brian Cashman表示，該名新確診球員病情在過去48小時已經有改善，又指他未有接觸任何一軍球員，洋基小聯盟球員將會繼續留在佛羅里達州坦帕的春訓基地自我隔離。

洋基球員工會代表、中繼投手比列頓（Zack Britton）透露：「球員工會建議球員留在春訓基地或回家4至6星期，但我軍球員紐約疫情都不想回紐約，但我只能如實通報。」

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）