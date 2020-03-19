【東京奧運．空手道】劉慕裳奪港隊第30張入場券　續留邁亞密備戰

國際空手道聯會（WKF）在周三公布首批根據奧運排名入選東京奧運的名單，一直表現穩定的香港空手道女將劉慕裳（Grace）正式取得2020東京奧運資格，成為港隊第30張奧運「入場券」，為被疫情籠罩的香港帶來喜訊。

兩站世界空手道一級聯賽（Karate 1 Premier League）先後因新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）於歐洲蔓延而取消，空手道「形」女將劉慕裳未有選擇回港，繼續留在美國邁阿密訓練。昨夜她在其個人Facebook專頁報喜，宣布正式以世界排名第4取得東奧入場券。

Grace表示由去年9月至今，一直為奧運資格而努力，雖然過程既辛苦又壓力大，但如今獲得東京奧運入場券，一切付出都是值得的，並終於可以鬆一口氣，她更開玩笑道：「細個講笑話自己打過『澳運』（澳門運動會），我真係有得打奧運！」

Grace在今季發揮穩定，長時間佔世界排名第4，數月前穩奪資格有待宣布。（資料圖片／李澤彤攝）

扣除排第2的東道主女將清水希容，劉慕裳以排名第三取得資格。（WKF官網）

經過賽季中於多個超聯站取得佳績後，劉慕裳以6300分於世界排名積分榜上穩佔第4，前4位置已足夠讓她取得東奧資格，由於排第2的日本女將清水希容（Kiyou Shimizu）以東道主選手身分入選，Grace實質以世界排名第3、率先與「世界一姐」西班牙的Sandra Jamie Sanchez、意大利選手Viviana Bottaro以及歸化美籍的日裔選手Sakura Kokumai，成為第一批獲得東奧入場券選手。

延伸閱讀：

劉慕裳奧地利站奪銅 奧運前4排名穩衝奧在望

劉慕裳疫情下提早出發 杜拜站勇奪2020年第一牌

Grace在其Facebook專頁宣布喜訊，在美訓練的她不忘祝願大家健康平安。（Facebook截圖）

港隊運動員獲得的東京奧運資格（按圖放大）