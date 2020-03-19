確診新冠肺炎運動員回港後曾留宿舍兩晚　體院兩大措施防疫

香港繼續出現多宗由外地傳入的新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）確診個案，多名近日先後從外地返港的港將，包括曹星如、李慧詩及石偉雄，同機乘客皆有確診個案；而從法國經曼谷抵港的空手道港將李振豪，周三（18日）更成為第172號確診者，是香港首個精英運動員染疫個案。 香港體育學院主席林大輝與社區關係及市務總監李忠民今日在電視台活動上，就運動員行蹤及應對措施等問題逐一回應。

空手道運動員李振豪昨日確診，體院發言人李忠民今日受訪時透露，前者目前「一切安好、正常」。他補充指李振豪在周日返港後在體院宿舍逗留兩晚，但並沒有到訪任何場館、體能中心及飯堂，不過院方為安全起見，昨日及今日已於李振豪所住樓層的所有房間、公共地方，以至升降機大堂及飯堂等進行全面消毒。

空手道運動員李振豪昨日確診，體院指他未有到過場館、體能中心及飯堂等公共地方。（李振豪Facebook圖片）

曹星如日前參加奧運資格賽後從約旦回港，接受新冠肺炎病毒測試結果呈陰性。（資料圖片）

確診者曾訪運動員入住酒店 體院堅持沒問題

體院因應有運動員確診，周三（18日）起已推出新措施，要求任何在3月5日或之後從外國返港的運動員，必須自我隔離14日。體院主席林大輝解釋道：「體院宿舍非以隔離為前提設計，兩人共用一間房，也使用中央空調，所以運動員可自行選擇回家，或到院方安排的酒店隔離。」

不過據衛生署公布，曾有確診者於本月15日到體院安排運動員入住的沙田萬怡酒店出席飲宴。對此林大輝指安排酒店是按情況而定，日後或會更換酒店，而李忠民則認為問題不大，「體院出現確診個案，衛生署也沒要求全院撤離，所以此點在科學及醫學上不成立，但心理上或許有憂慮，這點我很明白。」

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李忠民指體院有機制保障患病的運動員，情況跟運動員受傷相近。（袁志浩攝）

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體院：有機制保障運動員

體院同時就返港運動員實施政策，若運動員回港航班上有其他人確診，毋須衛生署跟進，體院會為有關運動員進行新冠肺炎病毒測試。據了解，包括香港女車神李慧詩在內的7名單車隊成員、港隊拳擊代表曹星如及香港羽毛球隊都已進行測試，且結果全部呈陰性。

李忠民稱：「拳擊本身非體院精英項目，惟該運動員（曹星如）水平達資助級別，所以只為他進行測試；而羽毛球隊的航班雖沒有乘客確診，但因他們在政策實施前返港，所以已一早進行測試。」

有傳媒問及體院有否為李振豪提供支援，林大輝未有正面回應，僅稱現時希望對方「安心隔離，保重身體」。而假若有運動員受肺炎影響，未能參加比賽爭取排名或資助，體院可有任何相關措施保障？李忠民指院方一直保障運動員福利，情況跟傷患等問題相似，「若運動員因傷病或其他原因影響比賽、訓練，我們都有機制去處理，不會因此而在下年被踢走，體院也有為他們購買保險，希望大家放心。」

林大輝今日出席活動時透露，體院將以運動員健康及安全為首要考慮。（袁志浩攝）

林大輝冀奧運如期舉行 「希望5月底有答案」

由於目前國際奧委會暫時未計劃押後東京奧運，林大輝指體院不會「一刀切」要求正身處國外的運動員返港，「沒法估計奧運是否舉行，但大家主流意願都係如期進行。假如是如期舉行，港隊也一定如期出發應戰。」

他指港隊是否提早到日本備戰，將視乎對方的入境措施，惟希望國際奧委會能在5月底前交代最終決定，給予運動員更多時間準備。

體院主席林大輝將主持電視節目《大輝主場》，並邀請多位體育界及足球界名人作訪談。（袁志浩攝）

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