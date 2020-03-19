【J LEAGUE】J1今季只升不降來季20隊　預定22年賽季回復18隊

全球體壇受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，大致陷入停頓。現正暫停的日職聯（J-League）已謀定下季，宣布今季重開後只升不降，來季J1將有20隊角逐。 不過，賽事重開雖有計劃，但未有定案，旗海飄揚場面仍然無期。

J-League主席村井滿今（19日）以視像會議方式召開記者會，宣布今季J2首兩位球隊，來季直接升上J1。而今季J1不設降班，意味來季J1將有20隊角逐。J2與J3都只升不降。不過，村井表明若本球季舉行的賽事不足75%，有可能取消升班。此外，賽會表明2022年賽季會回歸至18隊，詳情有待25日正式公布。

日職聯賽會主席村井滿（右）解釋現時疫情影響賽程，延伸影響到賽事公平，決定不設降班。圖為月初與日本職棒聯盟（NPB）主席齊藤惇召開記者會。（資料圖片／美聯社）

村井解釋疫情未受控制，今後賽程編排變數甚多，例如賽事間隔短、連續作客等，難保對每隊都公平。村井說：「結果而言，降班就是懲罰。但競技環境欠公平，隊伍降班除了表現不濟，亦有其他原因，賽會不能不考慮。」

本季日職聯賽事舉行了一輪，便因疫情擴散而暫停。（J-League）

J-League於2月底宣布跟從日本政府控制疫情的政策，暫停賽事至今。賽會本打算在4月3日重開，惟按現時疫情發展，機會不大，正商議能否於4月17日或5月1日重開。委員會在3月25日再開會，會後將有公布。

疫情下的日本風情畫（按圖放大）