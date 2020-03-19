【新冠肺炎】曾與NBA球星杜蘭特夜蒲　Drake疑自我隔離睇Cult片

籃網球星杜蘭特早前確診新冠肺炎（又稱武漢肺炎），另外又有3人確診，但這個群組似乎不侷限於籃網。 美國歌手Drake上周於Instagram上載自己與杜蘭特一起夜蒲的照片，外界都猜測該名NBA球星會否將病毒傳給Drake，有報道指這名Rapper已經於多倫多接受隔離。

身為速龍宣傳大使的Drake與不少NBA球員都十分熟悉，雖然曾與杜蘭特於場邊「打對台」，但兩人實際上十分友好。杜蘭特今季因為去年總決賽傷及阿基里斯腱，今季一直處於休養狀態，籃網亦沒有為他設定復出時間表，讓杜蘭特自己決定何時重返球場。

Drake上載自己與杜蘭特夜蒲的照片。（Drake Instagram）

美國傳媒指，Drake現時正於加拿大多倫多的住宅接受隔離，這名歌手未有回應消息，但就於自己IG發放Story影住電視的片段，畫面中的演員名單可看出他正在觀看由影星布斯韋利士（Bruce Willis）主演的美國經典科幻Cult片《第五元素》（The Fifth Element）。

有指Drake已自我隔離。（Getty Images）

杜蘭特與3名籃網球員先後確診。（Getty Images）

杜蘭特等4名籃網球員確診新冠肺炎，杜蘭特曾於自己IG向球迷報平安及呼籲：「各位小心，照顧好自己及有事就接受隔離。我們定會一起走出這個難關。」由於多名球員確診，籃網安排全隊檢測，卻惹來美國總統特朗普聲討。

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）