【足球】卡迪夫城忠臣韋定咸離世　意外留院12日懷孕妻收噩耗

曾經效力卡迪夫城的前英格蘭小國腳韋定咸（Peter Whittingham），因意外不慎重創頭部，在留醫期間以儀器維持生命，結果在英國時間周四（19日）去世，終年35歲，而他的去世遺下懷孕的妻子及一對小朋友。 對韋定咸的突然辭世，前球會卡迪夫城及一眾曾與他合作的隊友，亦紛紛悼念該名前英格蘭U21國腳。

韋定咸在本月7日於酒吧觀賞由英格蘭對威爾斯的六國欖球賽（Six Nations Championship），當他在離開酒吧時卻不慎在落樓梯時跌倒並重創頭部。韋定咸在送院一直需要以儀器維持生命，但該名前卡迪夫城球員情況未有好轉，最終在12日後決定關掉儀器，終結其短短35年的生命。

韋定咸的妻子Amanda一直陪伴在側，與丈夫走完人生最後一段路，正在懷孕的Amanda，往後需要獨力撫養包括未出生的兩名小朋友。

韋定咸的左腳十分純熟，為他帶來不少入球。（資料圖片／Getty Images）

韋定咸生涯曾效力的球會（按圖放大）

司職中場的韋定咸，是阿士東維拉的青訓產品，曾經為維拉在英超聯賽中效力，期間更入選英格蘭U21的國家隊。韋定咸在2007年轉投英冠的卡迪夫城，成為球隊不可或缺的一員，效力11個球季，為卡迪夫城披甲457場並攻入96球，亦曾在2013/14球季跟隨球隊角逐英超。韋定咸在2017年轉投英甲的布力般流浪，並在2018年夏天與球隊解約，及後高掛球靴，結束多年的球員生涯。

韋定咸曾經與卡迪夫城一同升上英超，雖然在當季成為「升降機」，但他亦繼續留效。（資料圖片／Getty Images）

韋定咸在卡迪夫城效力超過十載，當舊球會收到噩耗後，隨即發聲明悼念該名立下不少汗馬功勞的球員。在聲明中提及韋定咸生前是個具幽默感的人，為卡迪夫城貢獻良多，而他亦是個以家庭為首的人，所以對他的離世感到十分沉重及心痛，並希望他的遺孀Amanda與小朋友在未來努力地活下去。

不少球迷在卡迪夫城主場外，放上球衣及鮮花悼念該名效力超過十載的球員。（Getty Images）

曾經與韋定咸在卡迪夫城合作的舊隊友亦紛紛致哀，當中包括現效力祖雲達斯的艾朗藍斯，該名威爾斯球員在Instagram上發文，盛讚韋定咸擁有天賦的左腳，曾經與他合作是榮幸之一。當年曾執教卡迪夫城的現任曼聯主帥蘇斯克查，對韋定咸在場內場外的評價同樣高，並對他的離世大感惋惜。