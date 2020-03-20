【足球】卡迪夫城忠臣韋定咸離世　意外留院12日懷孕妻收噩耗

曾經效力卡迪夫城的前英格蘭小國腳韋定咸（Peter Whittingham），因意外不慎重創頭部，在留醫期間以儀器維持生命，結果在英國時間周四（19日）去世，終年35歲，而他的去世遺下懷孕的妻子及一對小朋友。
對韋定咸的突然辭世，前球會卡迪夫城及一眾曾與他合作的隊友，亦紛紛悼念該名前英格蘭U21國腳。
韋定咸在本月7日於酒吧觀賞由英格蘭對威爾斯的六國欖球賽（Six Nations Championship），當他在離開酒吧時卻不慎在落樓梯時跌倒並重創頭部。韋定咸在送院一直需要以儀器維持生命，但該名前卡迪夫城球員情況未有好轉，最終在12日後決定關掉儀器，終結其短短35年的生命。
韋定咸的妻子Amanda一直陪伴在側，與丈夫走完人生最後一段路，正在懷孕的Amanda，往後需要獨力撫養包括未出生的兩名小朋友。
韋定咸的左腳十分純熟，為他帶來不少入球。（資料圖片／Getty Images）
韋定咸生涯曾效力的球會（按圖放大）
司職中場的韋定咸，是阿士東維拉的青訓產品，曾經為維拉在英超聯賽中效力，期間更入選英格蘭U21的國家隊。韋定咸在2007年轉投英冠的卡迪夫城，成為球隊不可或缺的一員，效力11個球季，為卡迪夫城披甲457場並攻入96球，亦曾在2013/14球季跟隨球隊角逐英超。韋定咸在2017年轉投英甲的布力般流浪，並在2018年夏天與球隊解約，及後高掛球靴，結束多年的球員生涯。
韋定咸曾經與卡迪夫城一同升上英超，雖然在當季成為「升降機」，但他亦繼續留效。（資料圖片／Getty Images）
韋定咸在卡迪夫城效力超過十載，當舊球會收到噩耗後，隨即發聲明悼念該名立下不少汗馬功勞的球員。在聲明中提及韋定咸生前是個具幽默感的人，為卡迪夫城貢獻良多，而他亦是個以家庭為首的人，所以對他的離世感到十分沉重及心痛，並希望他的遺孀Amanda與小朋友在未來努力地活下去。
不少球迷在卡迪夫城主場外，放上球衣及鮮花悼念該名效力超過十載的球員。（Getty Images）
曾經與韋定咸在卡迪夫城合作的舊隊友亦紛紛致哀，當中包括現效力祖雲達斯的艾朗藍斯，該名威爾斯球員在Instagram上發文，盛讚韋定咸擁有天賦的左腳，曾經與他合作是榮幸之一。當年曾執教卡迪夫城的現任曼聯主帥蘇斯克查，對韋定咸在場內場外的評價同樣高，並對他的離世大感惋惜。
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I will forever be grateful for you taking me under your wing. You were one of the most technical and gifted players I’ve played with and that left foot of yours was like a wand. I’m proud to have played alongside you and will always remember the young vs old games and you just running the show. My thoughts and prayers go out to your family, rest in peace Whitts ❤️ was too young