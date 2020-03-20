【新冠肺炎】李振豪隊友曾綺婷確診　成香港體壇第二宗個案

香港今日新增48宗新官肺炎（俗稱：武漢肺炎）確診個案，創單日新高，其中第254號患者為空手道港將李振豪隊友曾綺婷，兩人同於上月前往法國集訓，期間曾到奧地利，返回法國後，今月15日從法國經曼谷抵港。這是香港體壇第二單確診個案。

香港空手道隊上月兵分兩路，李振豪等4名港將及1名法籍教練，前往法國集訓，期間曾到奧地利比賽，之後返回法國，3月15日從法國經曼谷抵達香港。在李振豪確診後，他的同行隊友曾綺婷也初步確診，今天下午衛生署於記者會宣布其正式確診，為第264號患者。

李振豪日前確診後，曾綺婷曾於社交網站發帖，「第一步肺無事好緊要，證明我brother夠硬淨！最緊要放鬆心情，抵抗力勁啲」，鼓勵隊友要頑強抗疫。

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香港空手道運動員曾綺婷，初步確診新冠肺炎。（資料圖片）

27歲的曾綺婷2歲開始患有白蝕，身上的「白色印記」偶爾招來奇異眼光，但她未因壓力在成長路上退縮，6歲開始學習空手道，更成為香港代表隊一員，曾經兩戰亞運（2014仁川、2018雅加達）。她今月與李振豪一同到法國集訓，在李振豪確診後，她被列作緊密接觸者，需到駿洋邨隔離，到今天傳出確診消息。

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