【新冠肺炎】武磊確診徵狀輕微正隔離　屬愛斯賓奴6人群組

「中國美斯」武磊證實確診新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）。 武磊效力的西甲球隊愛斯賓奴日前確認陣中6名職球員在病毒檢測呈陽性反應，及至今日有西班牙記者披露確診者包括武磊。新華社發稿證實武磊確診，正在家居自我隔離。

新華社今午發稿稱透過消息人士證實，武磊確診並出現輕微徵狀，現正於西班牙家中隔離。武磊為現時歐洲五大聯賽唯一中國球員，上季加盟西甲愛斯賓奴。他在本季西甲上陣22場，射入3球。

官媒證實武磊染上新冠肺炎，（Getty Images）

中國足協隨後發聲明確認武磊確診，稱與武磊及愛斯賓奴緊密溝通。聲明稱症狀輕微，正接受治療。

武磊確認為愛斯賓奴「群組」其中一人。（新華社）

愛斯賓奴於日前公布隊中6人受感染，惟至今沒有披露患者身分。烏拉圭傳媒證實烏拉圭中堅李安度卡比拿（Leandro CABRERA）中招後，《每日體育報》於昨晚引述西班牙主要電台COPE的記者古殊（Tomás Guasch）的消息指，武磊為4名感染病毒的球員之一。古殊又透露武磊出現發燒、乾咳和胸口痛，接受隊中醫生診斷後認為情况非嚴重，不用到醫院求診，只要在家隔離。

確診運動員（按圖放大）