【新冠肺炎】阿仙奴兩舊將拒絕減薪　瑞士超聯球隊裁員了事

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響各行各業，賽事暫停令球隊收入大減，球員「飯碗」開始受到影響。 瑞士超聯球隊錫永（FC Sion）要求隊員減薪，遭9名隊員拒絕。會方決定手起刀落，即時終止該9名隊員的合約，當中包括曾一同效力阿仙奴的桑治及佐羅。

瑞士超聯賽歐洲各大聯賽一樣，因新冠肺炎疫情擴散，自3月1日起暫停至4月30日，避免人群聚集。沒有賽事自然沒有收入，球會要減少支出，思考開源節流對策。球會要求所有球員共渡時艱，技術上暫時停業，減少操練以及減薪。

佐羅（左二）及桑治（右二）在阿仙奴一同征戰，沒有奪得任何錦標。（Getty Images）

不過，今年重返瑞士的佐羅（Johan Djourou），及2018年起效力的桑治（Alex Song），連同其他7名球員拒絕減薪。球會索性大刀闊斧，即時終止9人的合約「慳返筆」。佐羅與桑治的合約同於本季完結。

佐羅與桑治在2005年8月至2012年8月一同效力阿仙奴，兩人此後在歐洲球壇浮沉，多番轉會。桑治在18年8月以自由身加盟錫永，而佐羅「無班落」超過1年，在本年1月加盟錫永，再次與桑治成為隊友。佐羅僅踢過兩場聯賽，如今又要尋找新東家。

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