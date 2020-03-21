【新冠肺炎】康文署23日起再封場　家居運動一樣可以Keep fit

特首林鄭月娥今天傍晚召開記者會，公布新一輪新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）抗疫政策，康文署場地下周一（3月23日）起再度關閉。

因應疫情，康文署曾於1月28日至3月2日關閉轄下大部分場地，3月3日起陸續有限度重開。但隨着確診數字近日屢創新高，政府宣布新一輪抗疫措施，康文署將由下周一（3月23日）起，再次關閉場地，直至另行通知。

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康文署場地下周一起再度關閉。（資料圖片；區嘉俊攝）

武漢肺炎疫情嚴峻，香港體壇也「難逃一劫」，從法國姐經曼谷抵港的空手道隊，港將李振豪及曾綺婷先後確診，周家謙也初步確診，正等候衛生署結果。

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