【足球熱話】朗拿甸奴獄中過40歲生日　好拍檔雪中送炭令人懷念

正在巴拉圭監獄候審的巴西一代球王朗拿甸奴（Ronaldinho），3月21日剛在獄中度過40歲生日。 暫時未知獄方有否為他賀壽，不過他的三大戰友「3R」朗拿度、李華度和羅拔圖卡路士沒有忘記「細哨」，紛紛為他雪中送炭。

巴西名宿朗拿甸奴（Ronaldinho）及胞兄羅拔圖（Roberto Assis）早前到巴拉圭出席慈善活動，但疑用假護照入境，香港時間3月5日被當局傳召，一度被扣留在酒店。3月7日他和羅拔圖現身巴拉圭法院應訊，雖然兩人希望獲釋，但法官認為他們有潛逃風險，因此下令當局收押兩人。

檢控官認為他們可能被騙才使用假護照，因此建議罰款了事，但遭法官拒絕，他們隨即在6日被送到警局扣留。朗拿甸奴兄弟3月7日到巴拉圭首都亞松森（Asuncion）最高法院應訊，稱願意留在酒店軟禁，並以羅拔圖患有心臟病為由，希望避過牢獄之災。不過法官魯伊斯（Clara Ruiz Diaz）指兩人涉嫌所犯的罪行嚴重違反巴拉圭的利益，認為他們有潛逃風險，所以下令兩人須繼續在監獄扣押。

表面上，朗拿甸奴「只是」使用假護照，但原來案中有案，曾接觸朗拿甸奴兄弟的女商人達莉亞盧比斯（Dalia Lopez）涉嫌洗黑錢被捕。由於案情嚴重，控方堅持扣留細哨兩兄弟。

朗拿甸奴獄中生活（按圖放大）

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3R齊向細哨賀壽兼送暖（按圖進入）

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大哨、李華度雪中送炭

細哨昔日戰場上一班好兄弟雖然愛莫能助，但也趁他40歲生日，紛紛送上生祝福。「大哨」朗拿度（Ronaldo）在個人Instagram上載他跟細哨7張合照，並寫上：「老友，祝福你。願你在當下這個人生中困難時刻，能夠以你一直展露出來的樂觀去克服。」

前線另一個「R」，李華度（Rivaldo）上載他跟朗拿甸奴一起親吻世界盃的照片，並附上八強巴西擊敗英格蘭的兩個入球片段，並寫上：「祝福你我的朋友。跟你踢同一支球隊，令工作變得十分輕鬆。我永遠不會忘記那些時刻，願神賜你力量克服當下的困難時刻。我為你祈禱」

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一代球王朗拿甸奴（按圖進入）

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後衛聞風喪膽的巴西3R

2002世界盃八強，英格蘭憑奧雲的入球先開紀錄，不過比賽之後進入細哨的「表演時間」，他先在上半場完結前個人千里走單騎，由已方近中場位置一路帶球上前場，還以招牌假腳騙過艾殊利高爾（Ashley Cole），當對手將注意力集中在他身上時，傳球予右路殺上的李華度輕鬆射入。下半場再憑一記妙到毫巔的35碼罰球，笠死英格蘭門將施文（David Seaman）。細哨建功僅7分鐘後，一次爭球時踩中對手右閘米斯（Danny Mills）紅牌被逐，不過巴西最後仍能2：1擊敗英格蘭晉級。細哨四強停賽，決賽鬥德國復出並2：0勝出，順利為巴西奪得第五次世界盃冠軍。

2002世界盃是朗拿甸奴和巴西的黃金歲月。1998世界盃決賽，巴西在主將朗拿度突然失準下，讓冠軍拱手讓予施丹領軍的法國。4年後巴西加入22歲的朗拿甸奴，細哨跟朗拿度和李華度組成攻力超強前線組合，令所有對手後衛聞風喪膽，外界以三人名稱開頭的英文字母，將他們合稱為「3R」，也會加入攻力強大星級左閘羅拔圖卡路士在內，喚作「4R」。

新冠肺炎確診足球人物（按圖放大）

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肺炎疫情細哨也成受害者

卡路士也沒忘記昔日好拍檔，「祝福我好友的40歲生日」，附上兩人出席慈善賽的「肥仔」擁抱合照和熱身片段。

朗拿甸奴雖然鋃鐺入獄，但據他在獄中近照和獄長提供消息，均顯示細哨在獄中仍能保持樂觀，在囚主要時間是跟囚友和獄卒踢足球，以及就讀木工課程。

近日全球爆發新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎），朗拿甸奴也成為間接受害者，他的律師沙治奧基羅斯（Sergio Queiroz）稱，細哨的案件受疫情影響，聆訊日期需要押後。

細哨笠死施文經典入球