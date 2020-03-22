【西甲】武磊拍片交待確診後狀況　全程微笑呼籲大家必須重視病毒

中國球星武磊確診患上新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）的消息震撼中國球壇，他效力的西甲球隊愛斯賓奴有6人中招，「武球王」不幸是其中之一。 在球迷的震驚之中，武磊旋即拍片向支持者大派定心丸，表示自己一切安好。

愛斯賓奴3月17日發聲明，指出陣中6名職球員確診患上新冠肺炎，全部人病情輕微。之後有傳言指出，中國球星武磊為確診者之一，消息在周六（21日）被證實。

正當球迷均對這位中國國家隊主力射手憂心忡忡之際，武磊在個人Instagram上載短片，交代自己近況。

武磊呼籲大家重視疫情

在 Instagram 查看這則貼文 武磊（@wulei_wl7）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 21 日 上午 9:29 張貼

武磊在短片中說：「親愛的球迷大家好，就你們所知道的這樣，我確實感染了新型冠狀病毒，現在我正在自己的家中隔離，我的精神狀態現在非常好，我的症狀基本上也完全消失了，並且對肺部做了一些檢查，包括CT，結果顯示非常的好，沒有任何的問題。」

「感謝大家對我的關心和祝福，你們所有的祝福我都收到了，非常感謝大家，請大家放心。」武磊在片中全程掛上一個令人安心的微笑，似乎身體狀態不俗，他還趁機會提醒大家不要對疫情掉以輕心：「另外我也希望大家能夠重視這個病毒，我們現在還未戰勝這個病毒，所以希望大家一要重視，勤洗手，少出門。最後再次感謝大家給我的關心與祝福，我相信我們一定可以戰勝今次疫情，我已經很期待可以重返球場。加油！」

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武磊所屬的愛斯賓奴亦再次發表聲明，指出6位確診的職球員康復進度良好，其中4人經已出院休養，相信武磊正是其中一人。

現年28歲的武磊，2019年1月由上海上港轉投愛斯賓奴，一嘗出戰西甲的夢想。他上季16次為球隊在西甲上陣攻入3球和交出一次助攻，今季22次上陣攻入3球。

新冠肺炎確診足球人物（按圖進入）