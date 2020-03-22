【足總盃】富力R&F十二碼挫和富大埔　成軍4年首晉決賽

2016/17球季年開始參加港超聯的富力R&F，近季不斷增加投資，今季的5000萬港元資金更冠絕港超聯，卻一直未能染指錦標。 今日（22日）在將軍澳運動場上演的足總盃4強，富力戰至12碼終擊敗和富大埔，成軍4季以來首次打入決賽。

富力R&F上季在一場爭標關鍵戰主場敗予和富大埔，終與港超聯冠軍失諸交臂，今季季初投資5000萬港元、季中再增兵，豪言要盡攬錦標，但已先後在高級組銀牌及菁英盃出局；在聯賽雖位居榜首、形勢不俗，又因新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情令賽事前景未明，今日出戰足總盃4強對冤家和富大埔，可謂不容有失。



然而富力開局不算順利，面對極為進取的大埔陷入苦戰，「綠衫軍」有金玟基、孫銘謙、中村祐人等先後埋門都未能得手；富力亦有林柱機及迪布利失機。換邊後戰至67分鐘，基奧雲尼射門被陸平中拍出不遠，伊高沙托尼補中先開紀錄成1：0，大埔積極反撲，狂轟猛炸下，終在補時5分鐘把握楊賜麟「手榴彈」，先由勞高接應頂中楣，杜度近門補中追和成1：1，將比賽帶入加時階段。

林嘉緯（右一）為富力正選上陣。（HKFA）

加時階段，大埔一度看到晉級的希望，98分鐘，韓援金承龍一記直線交予勞高於左路突破，這位巴西翼鋒窄角度射遠柱，皮球中遠柱內側後入網，助大埔反先至2：1；不過「綠衫軍」未能抵擋利安高入替後的強攻，107分鐘，利安高接應白鶴傳送頂入，扳平成2：2，兩軍終需互射十二碼決勝。



富力R&F首輪及次輪分別由伊高沙托尼及利安高兩大射手順利射入，大埔中村祐人打頭陣亦命中，惟次輪的陳文輝施射被周煜辰撲出。其後富力餘下3輪全部命中，依序為盧均宜、梁諾恆及林柱機；大埔即使有勞高及陸志豪分別射入，亦難逃3：5出局命運。今次亦是富力成軍第4季以來，首次闖入決賽，富力在足總盃的對手將是東方龍獅。



今次比賽結束後，康樂及文化事務署周一（22日）起就會因疫情而關閉場地，下一場比賽將在何時何地舉行、或會不會舉行，將由明日（22日）足總董事局會議作討論。