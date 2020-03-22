【足球熱話】小球巨星批#StayAtHomeChallenge　籲大眾正視疫情

足球網站《433》最近發起「#StayAtHomeChallenge」，令到不少受聯賽停擺影響的球星紛紛於網上大顯身手，巴塞隆拿球星美斯亦是其中一分子。不過小型足球一代球王法卡奧直斥挑戰荒謬，更呼籲社會大眾以常識正視疫情。

本名Alessandro Rosa Vieira的法卡奧，27年職業生涯獲獎無數，被譽為小型足球界最偉大球員，球技華麗且出神入化，一般足球花式都難不到這名為巴西上陣258次攻入401球的球星。

由於新冠肺炎禍延全球，使得多國聯賽都要停擺，一班需在家中的球星就齊玩「的」廁紙挑戰。

法卡奧為小型足球史上最強球星。（網上圖片）

由足球網站《433》發起的「#StayAtHomeChallenge」，是以足球和洗手混合而成的挑戰，在洗手期間「的波」20秒，不少留守家中的球星踴躍參與，更慢慢改變玩法，以廁紙代替足球，變成眾星大展腳法的機會。

譚美阿巴謙、拉舒福特及禾確特等英超球星參與後，這個挑戰繼續發展，譬如效力皇馬的伊斯高及馬些路先後接受挑戰，巴塞隆拿隊長美斯也被隊友維度爾提名接受挑戰，並再提名隊友蘇亞雷斯等人。

Messi accepted the challenge after being nominated by Xavi



🔝 pic.twitter.com/4QprokvJL9 — Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) March 19, 2020

希望球星不以胡鬧方式傳達訊息

不過，法卡奧就表明自己不會參加這個挑戰，更在自己的社交網站狠批「的」廁紙「荒謬」，雖然自己尊敬那些已參加的球星，但希望公眾人物可以用其他方法呼籲大眾留在家中。

「我想我們可以傳達訊息的同時，不會以這種胡鬧的方式使得事件的重點失焦。」法卡奧說。現年42歲的法卡奧批評主因，來自市民搶購廁紙，使得多國出現廁紙短缺的荒謬現像，但球星仍用廁紙當足球踢，有浪費之嫌。

美斯亦有參加「#StayAtHomeChallenge」。（網上圖片）

確診新冠肺炎運動員（按圖放大）