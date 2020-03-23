【足球】意丙球會前會長遭新冠肺炎奪命　年僅37歲英年早逝

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情在世界各地蔓延，並奪去近13000條生命。意大利丙組球會Pergolettese的前會長米基利（Andrea Micheli），早前染疫後離世，終年37歲。 這是繼西班牙地區球會Atletico Portada Alta的21歲青年軍教練法蘭斯高加西亞（Francisco Garcia）以及前皇馬會長辛斯（Lorenzo Sanz）後，足球壇第三宗確診死亡個案。

在歐洲地區疫情最嚴重的意大利，根據世界衛生組織的數據，截至周日（22日）全國已錄得超過53000宗確診個案，死亡人數超過5000。意大利丙組聯賽早在2月底發現第一宗球員確診個案，亦是首名職業球員染疫。

意丙球會Pergolettese透過社交網站公布球會前會長的離世消息。（Instagram截圖）

年僅37歲的米基利，早前因患新冠肺炎而離世。（Twitter截圖）

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意丙球會Pergolettese位處疫情嚴峻的意大利北部倫巴第大區內，早前球會在社交網站上載一張以會徽加上黑絲帶的圖片，公布球會前會長米基利因感染新冠肺炎不幸離世，終年僅37歲。

球會在發文中對前會長離世深表惋惜，「這是Pergolettese傷感的一天。我們為前會長米基利的離世深切哀悼。」更指米基利是球會強大的後盾，即使他在離任後，依然以球迷身份支持球隊。米基利在任期間，曾經帶領該間小球會贏得意丁聯賽冠軍，並重返職業聯賽，他在2016年離任會長一職。

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意丙球會Pergolettese在社交網站公布球會前會長離世消息

確診患新冠肺炎的意大利球圈中人（按圖放大）