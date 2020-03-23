【英超】利物浦球星低調行善　疫情下暗中巨額資助多間食物銀行

上周一間服務蘇格蘭格拉斯哥的食物銀行在社交網站表示，多謝一位蘇格蘭球員向他們6間食物銀行捐出巨款，未有透露善長仁翁的身分。 英國《泰吾士報》追查發現，這位善長正是身兼蘇格蘭國家隊隊長的利物浦左閘安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）。

蘇格蘭食物銀行Glasgow NE Foodbank上周在Twitter透露，有位球員向當地6間食物銀行捐出巨款，其餘5間分別是Glasgow SW Foodbank、Glasgow NW Foodbank、Glasgow SE Foodbank、Rutherglen & Cambuslang Foodbank以及East Renfrewshire Foodbank。

Glasgow NE Foodbank留言：「如果沒有他的鼎力襄助，我們都會陷入困境。我們萬分感激。」

安德魯羅拔臣向來為善最樂。（Getty Images）

Glasgow NE Foodbank上周在Twitter透露，有位善長向當地6間食物銀行捐出巨款。（網上截圖）

Glasgow SW Foodbank亦表示：「這是一份奇妙的大禮，我們十分感激。」

《泰吾士報》報道稱，26歲蘇格蘭代表隊隊長安德魯羅拔臣，默默在背後全力支持6間服務蘇格蘭格拉斯哥的食物銀行，幫助他們在新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐期間，能夠繼續救助有需要的市民。

報道稱，全靠安德魯羅拔臣的資助，幾間食物銀行才渡過難關。（Getty Images）

報道表示，現效力利物浦的羅拔臣周薪6萬英鎊，他向來為善最樂，但不喜歡出名。據報上周他還向蘇格蘭一間叫Back Onside的精神健康組織捐款。

作為球會，利物浦一向定期幫助利物浦市各慈善組織和醫院，例如每場主場比賽均為當地食物銀行提供攤位，收集球迷捐贈的食物。新冠肺炎在歐洲爆發令英超停擺，球隊和球員亦主動向食物銀行捐贈，令他們在食物倉庫在沒有比賽的日子仍然「常滿」。羅拔臣正是經常熱心參與的一隊成員之一，也許正因在利物浦市的善行，啟發他對祖家蘇格蘭的食物銀行作出同樣關注。