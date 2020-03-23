【足球熱話】阿辛斯奧養精蓄銳超晒班　率皇馬贏西甲慈善FIFA大賽

西甲「慈善FIFA大賽」有結果了！ 在整季養傷的馬高阿辛斯奧控制下，皇家馬德里在昨日的決賽，以4：2擊敗由艾達雷布控制的雷加利斯。有追蹤這項賽事的網友表示，「阿辛斯奧的《FIFA》技術遠在其他對手之上」，有網民搞笑回應，「阿辛斯奧全季養傷，誰知道他拿了多少時間秘密練兵」！

在當地時間周日（3月22日）的西甲「慈善FIFA大賽」決賽，由馬高阿辛斯奧參戰的皇馬，面對艾達雷布操控的雷加利斯，吸引到超過17萬人觀看直播。

阿辛斯奧代表皇馬贏得西甲「慈善FIFA大賽」冠軍。（阿辛斯奧Twitter）

西甲「慈善FIFA大賽」決賽戰況：

+ 4 + 3 + 2

阿辛斯奧令自己梅開二度

在阿辛斯奧的控制下，遊戲中的阿辛斯奧，在27分鐘為皇馬開紀錄，加上夏薩特的入波，半場皇馬領先2：0。下半場初段，莫迪歷接應傳中，禁區頂遠射破門，阿辛斯奧掌中的皇馬已經遙遙領先到3：0。

領先三球下可能有點鬆懈，皇馬被追成1：3，但遊戲中的阿辛斯奧在82分鐘射入今場第2球，皇馬再次拉開到4：1。儘管雷加利斯完場前再入多球，但仍然無阻皇馬取得今場的勝利！

現實中的阿辛斯奧今季開季前膝部重創，至今未為球隊在任何賽事上陣，但他終在西甲「慈善FIFA大賽」為皇馬出戰更贏得冠軍！冠軍其次，為善最樂，這次比賽籌得超過14萬歐元善款。

阿辛斯奧季前受重傷，今季一直養傷沒有上陣。（Getty Inages）

西甲「慈善FIFA大賽」決賽精華片段：

阿辛斯奧賽後在Twitter表示：「這是個精彩的賽事！我們的目標是好好享受時間，一起歡笑，在這個困難的時間娛人娛己，還籌到錢對抗新冠肺炎。我們達到了這些目標。」

阿辛斯奧在這次比賽中技壓群雄，贏得相當輕鬆，在決賽輕取4：2之外，他在4強更加以7：0大勝伊度艾斯普薛圖控制的伊巴。難怪在網民留言，認為阿辛斯奧的《FIFA》技術超班，對其他參加者不公平；其他網民回應指，阿辛斯奧全季養傷，「只有神才知道他花了多少時間玩《FIFA》」！

有網民對阿辛斯奧贏冠軍作出回應。（Reddit截圖）

阿辛斯奧在4強大炒伊巴7：0片段：

確診新冠肺炎運動員：