日本首相安倍晉三首度承認　東京奧運或因新冠肺炎疫情延期

多次堅持東京奧運如期上演的日本政府，終因新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情「跪低」，日本首相安倍晉三首度承認，東京奧運或因應疫情押後。

繼國際奧運委員會（簡稱：國際奧委會或IOC）宣布，開始籌備包括東京奧運改期等應變方案，日本首相安倍晉三在周一（23日）首度承認，今夏東京奧運會或因疫情需要延期。

國際奧委會行政委員會周日舉行緊急會議，並在香港時間周一凌晨宣布開始啟動包括東京奧運延期舉行在內多個應變方案的研究工作，並指明4星期內有公布，被外界解讀為原定今年7月24日上演的東京奧運或未能如期舉行。安倍晉三隨即在周一表示，「假如情況變得困難，我們或許在別無選擇下，考慮將奧運會推遲。」

他又稱，周日（22日）晚上已將自己上述有關看法，向東京奧組委主席森喜朗轉達，然後對方跟國際奧委會會長巴赫討論。不過他重申，取消東京奧運絕對不在考慮之列。

消息：日本已為東京奧運新日程度期

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情襲全球，病毒持續擴散至今並無緩和跡象。即使坊間多次傳出東京奧運改期甚至取消的種種流言，國際奧委會（IOC）一直無動於衷，跟日本首相安倍晉三口徑一致：東京奧運將按照原定計劃和規模，如期在2020年7月24日舉行。

可是隨疫情日趨嚴峻，加上包括加拿大、西班牙等多國的奧委會，以及美國游泳總會、美國和英國田徑總會等運動項目總會早前先後向國際奧委會施壓，希望奧運押後一年舉行，IOC終於首度改變口風，表示正展開包括奧運會延期在內的不同後備方案研究。

《路透社》引述消息人士指出，東京奧組委已開始草擬奧運會另定的新日程。截至周日數字，新冠肺炎疫情已令全球超過14,600人死亡，就算不將郵輪鑽石公主號的數字計算在內，日本也有1055人確診，37人死亡。

緊隨日本首相安倍晉三對奧運或需延期的言論，東京都知事小池百合子亦稱，近日東京都內新冠肺炎感染速度增快，要求市民未來三星期應盡量要避免社交聚會。

截至3月22日，東京都確診者為130人，4人死亡，專家估計按照目前速度，至4月8日感染者將增至530人。

安倍晉三稱，包括日本國民在內，所有來自美國的旅客，抵達日本後必須隔離14天。

東京奧運聖火抵達日本（按圖放大）