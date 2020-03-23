【新冠肺炎】香港體育學院「封城」　運動員繼續留守先有工返？

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）近日入侵香港體壇，空手道隊有3人確診。今日香港體育學院再次發通告，表示為迅速應對日益嚴重的疫情及確保院內安全，體院正式「封城」至下月8日。

香港空手道隊接連傳出噩耗，他們從法國集訓回港後，運動員李振豪、曾綺婷及周家謙先後確診。

周家謙（左）與李振豪（中）及曾綺婷（右）一同前往法國集訓，卻一同確診。（曾綺婷facebook專頁）

縱使上周香港體育學院發言人李忠民直言「體院出現確診個案，衛生署也沒要求全院撤離」，但今天體育再出通告宣布特别措施安排，包括「封城」。

體院表示，因特區政府預計「回港潮」將進一步推高確診人數，為確保體院安全、運動員和員工的健康，將落實4大措施。

體院表示為確保體院安全、運動員和員工的健康，將落實4大措施。（資料圖片）

1. 「有入無出」

由3月25日中午12時起至4月8日中午12時，所有選擇入住體院宿舍的全職運動員和教練，可以繼續訓練，但不能離開；選擇不入住宿舍的運動員，則需在3月25日中午12時前離開體院，期間不能重返體院。另外，院內餐廳只會為運動員及教練提供膳食。

2. 在家工作

3月24日起，部門主管將按工作需要讓部分員工在家工作，直至另行通知。

3. 增加病毒測試

安排所有在3月5日後從外地返港的運動員和隨隊工作人員，以及在體院內曾接觸過確診者的人士作病毒測試。

4. 加強消毒

加強全院的清潔及消毒工作。

由3月25日中午12時起至4月8日中午12時，所有選擇入住體院宿舍的全職運動員和教練可以繼續訓練，但將不能離開。但選擇不入住宿舍的運動員，訓練日程將大大受影響。（資料圖片）

針對第一點，運動員可謂面對兩難局面。全職運動員建基於訓練及比賽，前者更是他們的「工作」。上周政府再公布新一輪抗疫政策，包括康文署轄下場地再度關閉，「Home Office」未能成為全職運動員的選擇。不過，就體院通告可見，如選擇不入住宿舍的運動員在「封城」期間不得重返院內，換句話說，不繼續入住就面臨「停工」狀態。

體壇猛將也難敵新冠肺炎，包括NBA名將杜蘭特、祖雲達斯中場馬度迪、愛斯賓奴前線武磊，先後公布自己確診，希望身邊人多加注意。

⬇⬇按圖一覽⬇⬇