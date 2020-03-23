【足球熱話】C朗抗疫以身作則　居家隔離教子女保持清潔秘訣

「洗手，洗手，洗手」，在新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）橫行的年代，全民抗疫是大人及小朋友的當前急務。C朗拿度在個人Instagram限時動態上載影片，他教導兒女以酒精搓手液清潔雙手。 另外，盛傳C朗拿度的經理人文迪斯捐贈醫療儀器予葡萄牙的醫院，旗下的球員亦有意出一分力。

祖雲達斯的魯加尼（Daniele Rugani）成為首名確診染疫的意甲球員，及後馬度迪及戴巴拿兩名隊友亦確診患肺炎。同屬祖雲達斯一分子的C朗拿度，在魯加尼染疫後已在葡萄牙的老家進行居家隔離。

難得與家人共享天倫的C朗拿度，在家隔離亦不忘宣傳個人衛生的重要性，他手持酒精搓手液，給予他3名子女搓手液，灌輸正確的潔手方式，而3個小朋友亦聽話地清潔雙手，並向鏡頭高舉大姆指。

C朗拿度在居家隔離時，把握機會與子女共聚天倫。（C朗拿度Instagram截圖）

C朗教子女「洗手，洗手，洗手」片段：

Cristiano Ronaldo leading by example 👏



(via cristiano/Instagram) pic.twitter.com/4ujIYiPNkt — ESPN FC (@ESPNFC) March 21, 2020

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根據西班牙《阿斯報》報道，C朗拿度的經理人文迪斯（Jorge Mendes）亦為抗疫出一分力，他已購買20萬件保護衣及3部呼吸機贈送葡萄牙波圖的一所醫院，並正在搜購5萬個口罩，送給葡萄牙的醫護人員。據悉，這位「金牌經理人」旗下多位球員，包括C朗拿度，都有意共襄善舉，為抗疫出一分力。

C朗拿度即使在家隔離時，亦不忘宣傳以正確方法清潔雙手。（資料圖片／Getty Images）

C朗拿度的經理人文迪斯（右）向葡萄牙的醫院捐贈醫療物資。（資料圖片／Getty Images）

新冠肺炎確診意甲球員（按圖放大）