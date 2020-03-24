【東京奧運】東京2020變東京2021？　國際奧委會成員：已落實延期

國際奧運委員會（簡稱：國際奧委會或IOC）周一（24日）宣布，開始就東京奧運準備改期等應變方案，日本首相安倍晉三同日亦承認，今夏東京奧運會或因疫情需要延期。 那東京奧運到底要延至何時？國際奧委會元老級成員Dick Pound率先「泄密」。

在國際奧委會終開腔，表示會在4星期內決定是否將東京奧運延期舉行後，「元老級」成員、前副主席Dick Pound接受《USA TODAY》訪問時，透露更多資訊。

Dick Pound在訪問中稱：「根據國際奧委會的資料，其實已決定將東京奧運延期」，他指，國際奧委會未決定確實要延至何時，「但一定不會如期在7月24日展開，我知道的僅只於此，相信IOC很快會公布更多詳情」。

Dick Pound是加拿大前泳手，亦是國際奧委會資深成員。（Getty Images）

Dick Pound指，奧運延期的計劃需分階段進行，「我們會先決定延期，然後開始處理隨之而來的大量工作和細節」。

作為國際奧委會其中一名最具影響力的成員，Dick Pound曾在2月底，當國際奧委會、東京奧運委員會及日本首相安倍晉三都「企硬」東京奧運如期進行時，率先指出若疫情持續，「就要在5月前決定是否延期」。