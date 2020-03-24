【足球】西甲無限期停賽　歐洲足協宣布無限期押後歐聯、歐霸決賽

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情在歐洲蔓延，使歐洲各大聯賽的進度大受影響。西班牙的疫情未見放緩，所以西班牙足總及西甲賽會決定無限期停賽，直至疫情受控。 歐洲足協同時宣布歐聯決賽延期，因為原定在5月底的賽期現況下並不可行。

西班牙的肺炎疫情嚴峻，政府一直維持緊急狀態，根據世衛截至周一（23日）的數據，確診個例超過28000宗。

西甲由3月中起聯賽停擺至今，西班牙足總與西甲賽會發表聯合聲明，表示西班牙所有足球聯賽將無限期延期，直至疫情受控，政府認為沒有任何健康風險下，聯賽才可繼續。

聲明同時感激醫護人員的無私奉獻，並向所有在疫情中失去親人的死者家屬致深切慰問。

西甲賽會與西班牙足總發表聲明，表示當地聯賽將無限期延期。（西甲官網截圖）

確診新冠肺炎的西甲／西乙球員（按圖放大）

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歐聯、歐霸決賽延期

歐洲足協早前宣布將歐洲國家盃決賽周押後至明年夏天舉行，在疫情消散後，讓各地聯賽及歐洲賽事可有更多時間完成賽程。歐洲足協最新在官方網站宣布，因肺炎肆虐而決定延遲歐聯及歐霸決賽，女子歐聯決賽同樣受影響，暫時未有實際日子。

歐洲足協聲明指出，「對於重新安排的比賽日期，目前尚未有定案。上周歐洲足協與所有歐洲足球持份者召開視像會議後，成立一個由歐洲足協會長施費連（Aleksander Ceferin）領導的工作小組，將分析可行方案。有關工作小組已開始研究新日程，一有決定將會公布。」

原定計劃在5月底舉行的歐聯決賽，現時仍有4個8強位置仍未決出。根據賽程，歐洲足協認為不可能在預期內趕及進度，大有機會等待疫情過後，各大賽事慢慢恢復才可定下確實時間。