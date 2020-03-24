【足球熱話】狂人摩連奴為善最樂　穿足防護裝備做義工抵讚

「好人一生平安」，在球場上喜怒無常的熱刺主帥摩連奴，離開球場後收起一切情緒，在英超停賽期間，加入對抗新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）的行列，在慈善組織當義工，為留家的長者包裝日用品，送到他們手中。

今季重返英超球壇的摩連奴，在去年11月底接替普捷天奴，成為熱刺的主帥。在各大賽事停擺前，摩連奴執教的熱刺戰績一般，在各大賽事6場不勝，先後在足總盃及歐聯出局，在聯賽僅列第8位，今季大有機會再度四大皆空。

摩連奴在場上的「狂人」形象深入民心，曾經在短短30秒由「笑笑口」到暴怒。雖然摩帥在場上督師是喜怒無常，但他在場外的態度180度改變，在休戰期間為抗疫出一分力。

你可能感興趣：

摩連奴30秒變臉片段成熱話 表情如坐過山車

摩連奴喜怒無常，向來人所共知。（Getty Images）

英國近日的肺炎疫情嚴重，政府不斷呼籲市民留在家中，而慈善組織《Age UK》與《Love Your DoorStep》為在家隔離的長者準備抗疫用品，並分發給區內的有需要人士。

這個慈善團體在Twitter中上載一條短片，片中的摩連奴穿着全套防護衣物並戴上口罩，將食物及日用品放進袋中，並呼籲大眾向組織捐出善款及食物，以實際行動支持慈善組織。摩連奴亦身體力行，與慈善組織的員工一同分發物資予長者。

當摩連奴行善的影片上載後，不少網民包括天空體育的記者Michael Bridge，亦大讚摩帥的善舉。

在英超休戰期間，摩連奴到慈善組織任義工行善。（Twitter截圖）

天空體育記者盛讚摩連奴行善。（Twitter截圖）

➡➡持續更新 一文盡覽新冠肺炎襲體壇最新消息⬅⬅

摩連奴穿「Full Gear」做義工片段

Thanks so much to @josemourinhotv for coming to help us today in #Enfield @ageuklondon to support our our appeal and work for the community ❤️❤️ #THFC please donate 🙏🏼 https://t.co/S1QrRpyCV3 pic.twitter.com/5nLtrK5Wzi — Love Your DoorStep (@LoveUrdoorstep) March 23, 2020

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）