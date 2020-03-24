【體壇熱話】意大利欖球員走上抗疫最前線　換個方式貢獻國家

意大利的新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情嚴峻，抗疫刻不容緩，意大利欖球隊的成員文邦達（Maxime Mbanda）由球員化身救護員，義務協助國家對抗疫症，希望協助心愛祖國盡早走出陰霾。

意大利疫情仍然嚴重，根據世界衛生組織（WHO）截至周一（23日）數據，當地錄得近6萬宗個案，全國陷入水深火熱，各項體育賽事受疫情影響暫停。

國難當前，無論從事任何工作的人，相信都渴望出一分力，為有需要的人伸出援手，更何況是體格得天獨厚的欖球運動員？

於是乎，文邦達脫下頭盔，穿上保護衣，毅然走上抗疫前線。

因為所有體育賽事暫停，使文邦達可以抽空擔任義務救護員。（資料圖片／Getty Images）

文邦達所效力的球隊位處疫情嚴重的帕爾馬，所以他決定挺身而出對抗疫情。（文邦達Instagram截圖）

欖球員變身義務救護員 每天工作12小時

現年27歲的文邦達，2016年入選意大利國家隊，司職翼鋒，曾代表國家隊出戰去年的欖球世界盃。他所效力斑馬欖球隊（Zebre Rugby Club）正是位處重災區之一的帕爾馬。

文邦達不是專業的醫護人員，然而在疫症橫行的當下，他仍用自己的方式走上防疫最前線，與疫症搏鬥。他加入志願機構Yellow Cross，駕駛救護車接送病人，希望以一己之力減輕前線醫護人員的負擔。

「我在大約一星期前開始擔任救護車司機，至今未曾休息，每天工作12至13小時。當我看見每一個患者時，我知道自己不可以疲累。面對疫症，恐懼絕對是人之常情，但我的幫忙可以令前線醫護得以喘息，我絕對樂意繼續幫助他們。」

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文邦達曾親眼目睹重症病人慘況，「我第一個接載的病人，他告訴我在一日內親眼目睹3人在身邊死去，不少情況嚴重的病人甚至不能說話。」

他呼籲意大利市民不要外出，避免受感染，進一步加重醫護人員的負擔，「我希望市民好好留在家中，不要加添醫護人員的壓力，醫護人員需要20至22小時不眠不休地工作，不要再增添他們的負荷，好好為身邊人及醫護人員着想。」

文邦達在2016年起入選意大利國家隊，至今上陣18場。（資料圖片／Getty Images）

文邦達早前在個人Instagram中發文，稱擔任義務救護員使他感觸良多，疫情下無論不同膚色及不同宗教等，亦要同心協力一同對抗疫症，並需要遵守政府的指示，才可克服一切。

已確診新冠肺炎運動員（按圖放大）