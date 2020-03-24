【港超聯】朱志光再掌傑志帥印　疫情下的藍鳥出了什麼問題？

港超球隊傑志的教練團昨日（23日）作出人事變動，前主帥朱志光接替辭任的施利斯高域、出任球隊暫代主教練。這位曾兩奪「最佳教練」及帶領「藍鳥」連續兩季成為三冠王的教頭，在賽事前景不明朗下，又有甚麼看法？

傑志昨日宣布施利斯高域辭任總教練，並轉任球隊顧問，球隊由足球總監朱志光暫代主教練職務。效力「藍鳥」14個年頭的朱志光第4度暫掌帥印，他指自己跟大部份球員相熟，因此認為臨時接手問題不大，「球會需要我，就一定盡力去做。我跟球員關係不俗，知道他們的性格及能力，對爭標仍有信心，否則也不會應承伍生（傑志會長伍健）。」

朱志光昨日重掌傑志帥印，並進行了首場閉門操練。（傑志提供）

首要任務調整球員心態

疫情之下，比賽時有時無，傑志的成績亦有好有壞，失去了往昔的穩定。到底在朱志光眼中，「藍鳥」出了什麼問題？



朱Sir承認，「藍鳥」於過去半季表現有所不足，惟他認為批評施帥並不合適，球隊應該向前看。他指上任後的首要任務，是處理球員在疫情下的心態問題，「接連輸了兩場，要糾正缺點；但球隊士氣沒問題。面對疫情大家也沒太多經驗，各有想法，球員水平跟列強差不多，但球員落場會否因此分心而影響表現？所以控制心態是重要一環，而不是只想着放暑假。」

朱志光（右）今季一直負責球隊青訓及梯隊事宜，他重申自己願意給予年青球員上陣機會。（傑志提供）

「會繼續起用年青球員」

今季在施帥領軍下，傑志不時起用陳晉一、羅梓駿、鄭展龍等年青球員；在朱志光接任下，有部份球迷擔心小將們會否因此而喪失上陣機會。朱志光澄清，自己一向給予年青球員機會，並指雖然傑志需要接班，但仍要平衡陣容。

他道：「鄭展龍在亞冠（對柏雷素爾）入波那一場，後備席有很多選擇，我可以換列斯奧求守和，當時就連（林）嘉緯也沒法上陣。我選擇龍仔是認為對戰日本球隊的機會難得，可讓他汲取經驗。」朱志光又稱自己上季放膽起用16歲的陳晉一，對方今季也愈見進步；他重申會繼續起用小將，但必須按狀態及對手調整陣容，而非拔苗助長。