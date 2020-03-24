【體育熱話】網球美女寶莎想「與男友隔離」　球迷狂Send戀愛履歷

全球體壇受新冠肺炎（又稱武漢肺炎）影響，不少比賽都要暫停、延期甚至取消。網球亦不例外，加拿大美女球手寶莎亦選擇於家中抗疫，但可能自己一人未免寂寞，於twitter抱怨一句：「與男友一起隔離應該會更快樂」，換來無數球迷送上「戀愛履歷」。

因為新冠肺炎影響全球，26歲的寶莎暫時要在家中隔離，近日就於twitter透露自己隔離生活，向球迷表示多得有私人健身室，所以每日都有鍛煉自己，又表示很多人回復，感覺球迷「都是自己的家人」，又呼籲球迷一起「堅守在家」，但仍有「投訴事項」。

寶莎近年成績一般，但人氣依然高企。（Getty Images）

寶莎日前於twitter說：「我不是在投訴什麼，但感覺與男友一起隔離會更有趣。」想不到這一句令到寶莎迷都瘋起來，不停將自己的「戀愛履歷」發在寶莎網站的電郵，其經理人如屬相告後，這名加拿大美女球手又於發文說：「我經理人跟我說你們在發『拍拖resume』給我，你們都要停了。」又加上幾個哈哈笑emoji。

不過，她的這一段「呼籲」又換來球迷的疑問：「至少他有給你那些履歷吧？」又有自稱有send「履歷」的球迷「盡地一鋪」博個機會：「你正在隔離中，Genie，你沒有藉口不去看它們。」

Set 1：超級運動迷（按圖放大）

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寶莎近期留在家中抗疫。（Getty Images）

寶莎網上爆笑彈有前科

這已不是第一次寶莎於網上爆出這樣的笑彈，她曾於2017年與新英倫愛國者球迷John Goehrke輸賭一次約會機會，最後輸了寶莎願賭服輸，與John約會，更包起對方的機票住宿，在紐約入場看NBA比賽。二人一年後的超級碗再次約會睇波，有指兩人的故事更會被拍成電影。

Set 2：咩Look都Handle到（按圖放大）

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寶莎不時於自己的instgram分享訓練點滴。（Instagram @geniebouchard）

2009年轉職業的寶莎，2014年曾打入溫布頓網賽決賽，但近年了無佳作，一度上到第5的世界排名不停下滑，去年曾在數周回到前100，但現時排名只是第341位。寶莎於今年的澳網於外圍賽打起，但到第3圈行人止步。

Game, Set and Match：終極福利！（按圖放大）