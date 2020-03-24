【英超】利物浦6月穿Nike還是NB？　NB曾為續約與紅軍對簿公堂

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）影響全球體壇，英超因為疫情問題或要踢到夏天才能完季。現時位列榜首的利物浦，本來於6月會轉球衣贊助，改用Nike的運動用品。不過，英媒報道如若「紅軍」到6月仍要比賽，將會繼續用現時贊助New Balance的球衣。

雖然Nike於2020至21年球季成為利物浦運動用品供應商，但合約上6月就已正式生效。現時於中國武漢爆發的新冠肺炎肆虐全球，英超亦受到影響處於停擺狀態，英格蘭足總早前發聲明為今個球季特別改例，未限期延後完結賽季日期，意味2019至20年球季必須完成。由於賽程問題，今個球季有可能要到暑假才能完結，使得利物浦6月後繼續使用NB波衫，還是改用Nike亦成為了一個問題。

英媒指利物浦無論今季何時復賽，都會以New Balance波衫完成球季。（Getty Images）

雖然早前有傳聞指，利物浦6月1日之後無論任何比賽都會穿上Nike波衫，但網站《inews》周二（24日）獨家報道，「紅軍」6月轉波衫贊助一事，將會延後到今季完結之後。雖然英足總的聲明指英格蘭各級聯賽暫停至4月30日，最快到5月才能復賽，但沒有確實復賽日期，與聯賽管理會、球員工會等組織只達成「無論情況多壞都不會取消今季成績」的共識，故利物浦何時才會正式轉為Nike贊助，仍要視乎疫情發展。

利物浦現於英超排第一，領先次席曼城25分之多。（Getty Images）

利物浦轉Nike一事更鬧上法庭，最終法院判利物浦勝訴，使轉運動用品贊助成事。（Getty Images）

曾因贊助合約對簿公堂

利物浦去年已與Nike「眉來眼去」，但NB想維持過去5年與利物浦成功的合作關係，更相信合約有條款讓他們可以在今季後，繼續擔任「紅軍」運動用品贊助商，為了阻止利物浦「轉一剔」成事，更於去年10月告上高等法庭。

不過，英國法院最後以Nike贊助多名體壇巨星的能力為由，判利物浦勝訴，「紅軍」亦於1月宣布與Nike合作的消息。

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）