【新冠肺炎】C朗美斯齊資助醫院添置裝備　哥迪奧拿捐100萬歐元

祖雲達斯球星C朗拿度與經理人文迪斯向兩間醫院共3個病房捐出全套裝備，協助葡萄牙對抗新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）。巴塞隆拿球星美斯及曼城領隊哥迪奧拿就分別捐出100萬歐元，資助西班牙的醫療機構添置裝備。

C朗及經理人文迪斯向里斯本的辛達馬利亞醫院（Santa Maria hospital）捐出兩間病房的所有裝備，包括呼吸機、心臟監察儀器，每間病房有10張床。該醫院院長表示，文迪斯主動接觸他們，提出資助醫院兩間深切治療病房，供新冠肺炎的嚴重患者使用。

C朗現在家鄉馬德拉島，但沒有放鬆，一直有健身。（C朗姐姐Instagram）

兩人還向波圖的辛度安東尼奧醫院（Santo Antonio hospital）捐出一間深切治療病房的裝備，包括15個深切治療用病床、呼吸機、心臟監察儀器等。該院院長在聲明中表示：「我們要感謝C朗及文迪斯，他們的捐助十分有用，這個時候國家需要大家出一分力。」

曼城領隊哥迪奧拿向家鄉醫院捐出100萬歐元。（Getty Images）

美斯同樣捐出100萬歐元，為醫院添置儀器及裝備。（Getty Images）

曼城領隊哥迪奧拿現時身在家鄉巴塞羅那，他向當地的醫學院以及Angel Soler Daniel Foundation捐出100萬歐元，資助當地醫療添置設施，以及醫護人員的防護裝備。此外，巴塞球星美斯亦向當地一間醫院捐出100萬歐元，獲醫院在社交網站致謝。