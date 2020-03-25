意大利由0死亡到疫情完全失控　罪魁禍首竟是一場歐聯足球比賽？

2020年2月19日是意大利球隊阿特蘭大的大日子。今季這支意甲神奇球隊首度晉身球會最高級別賽事歐聯，在外界一致看淡下晉級淘汰賽。他們連主場也不合符歐聯規格正在改建，那天轉到鄰近的聖西路球場，出戰球隊史上首場歐聯16強比賽。 轉移陣地無損四萬阿特蘭大球迷雅興，球隊4：1大勝華倫西亞，熱鬧開心慶祝過後，連他們本人也沒有發現，自己已成為一場瘟疫的罪魁禍首，可惜時間已不能回頭。

這也許怪不得一班球迷。意大利首兩宗確診個案在1月31日出現，一對來自中國武漢的夫婦在羅馬確診。意大利當日立即停飛來往中國航班，在機場設置體溫探測器，並頒布全國緊急狀態令。之後一段時間，當地只有零星輸入確診個案，數字維持在「安全」的單位數。

時間回到2月19日，意大利確診人數維持在個位數，無人死亡。阿特蘭大對華倫西亞的歐聯16強首回合比賽，如期上演。當時隨隊觀戰的4萬名阿特蘭大球迷，又怎會料到，只是三個星期之後，單是貝加莫（Bergamo）地區一個星期內已有超過3000人死亡。

貝加莫Giovanni XXIII 醫院內一位資深醫生堅信，那場歐聯比賽正是一枚「生物炸彈」。



一場致命的歐聯比賽（按圖進入）

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疫情慘不忍睹的意大利（按圖放大）

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「四萬個阿特蘭大球迷一起出發（往米蘭市），比賽前和比賽後在街上慶祝，然後回家。」貝加莫地區電視台記者Carlo Canavesi引述當地醫院資深醫生意見，「他們不知道當中很多人已受感染，因為那時候（2月19日）意大利仍未有人死亡。3星期後，貝加莫一周內3033人死亡。」

「科學家相信，很多球迷是帶菌者。他們前往看那場比賽，然後將病毒帶回家。很多人跟年長家人一起居住，令對方受感染，然後去世。」貝加莫市人口只有約12.2萬，今次染疫死亡人數超過3000人，是疫情中全意大利死亡率最高的地區。

貝加莫市長戈利認為，阿特蘭大對華倫西亞的比賽，令病毒加速傳播。（Instagram@Giorgio GoriGori）

阿特蘭大以貝加莫地區為基地，當地四萬球迷自貝加莫前往50公里外位於米蘭市的聖西路球場。貝加莫市長戈利（Giorgio Gori）稱，「球場內相當擠擁，之後在酒吧也是一樣。那一夜，肯定會令到人與人之間互相傳染強烈升級。」

「那場足球比賽是因素之一，醫院方面有最可靠解釋。」戈利稱，「我們不知道是什麼時候，但就是在某日一個患上病炎但未有病徵的病人出現，那個病人將病毒傳播到其他病人身上，然後輪到醫生和護士受到感染。」那場比賽未必是病毒源頭，卻幾乎肯定是新型冠狀病毒COVID-19極速擴散的助燃劑。

悲情城市貝加莫（按圖進入）

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事後回想，當然希望一切沒有發生，卻已然沒有可能。

由1月31日出現兩宗輸入個案、2月中倫巴弟社區陸續有人確診，10個小區封鎖隔離、2月19日米蘭市上演阿特蘭大歐聯16強首戰；到2月28日意丙球隊Pianese一名球員確診、3月8日全意大利疫情失控宣布「鎖國」和煞停意甲聯賽、3月12日祖雲達斯後衛魯加尼確診，成意甲第一人，意大利疫情與足球之間根本不可分割。或者應該說，足球從來都是意大利人生活必不可少元素，疫情下也不例外。

阿特蘭大基地貝加莫，並不在倫巴弟地區最初隔離的10個小區之內，待3月8日全國封鎖一刻，才跟大隊開始隔離，相信亦是疫情擴散較鄰近地區更嚴重原因之一。

新冠肺炎確診意大利足球名將（按圖進入）

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根據世界衛生組織（WHO）數字，截至本周二（24日），意大利總確診人數累積至63927宗，6077人死亡。單是倫巴弟已佔去近半染疫人數，累計4178人死亡，大部分來自貝加莫。當地市內600個家庭醫生，已有134人受感染或正在隔離，全國已今已有24位醫護人員死於今次疫情之下，包括貝加莫地區的法醫官盧普（Rosario Lupo）。

貝加莫所有教堂、殯儀館也擠滿一副副棺木，甚至多得無法處理，要由軍人將靈柩送到鄰省安置。社交網體上，不斷可以見到正在隔離中的意大利人，運用創意在露台唱歌劇或跟隔空鄰居互動，這個苦中作樂的場景，全意大利唯獨沒有在貝加莫出現，因為死亡人數實在太多了。

沒有及時制止比賽或改為閉門作賽的錯誤已成，足球界應從中吸取教訓。身為經歷過沙士的香港人，深知貝加莫地區市民的慘痛終此一生也不會磨滅。不過阿特蘭大尚有一個為區內振奮士氣的機會，他們已晉級歐聯八強，當疫情過去賽事重開，相信他們必定會以精彩的足球比賽，為在天上和地上的貝加莫市民送上一點快樂與安慰。