【英超】柏度自爆季後離車路士　新冠肺炎連累未能回國與家人團聚

車路士的西班牙前鋒柏度洛迪古斯職業生涯獲獎無數，12年間贏得25個錦標。他自曝今季後將會「落車」成為自由身，但因為新冠肺炎（又稱武漢肺炎）蔓延全球，未知下站去向。現時由於英國加強防疫，這名巴塞隆拿舊將未能回到西班牙與兒子團聚。

32歲的柏度2015年以2430萬英鎊，由巴塞隆拿轉投車路士，曾贏得英超、英足總盃及歐霸盃錦標，但今季上陣時間減少，為「藍戰士」於各項比賽上陣18次，只得兩個入球。英國傳媒指柏度大有機會回到西班牙延續足球生涯，但這名前西班牙國腳亦表示一切都是未知數。

柏度足球生涯奪得不少錦標。（Getty Images）

「我的合約將會完結，」柏度接受西班牙電台訪問時說：「但現在這不是最重要的事。下一站是哪裏，總會有個答案，但現在就連何時可以再操練也不得而知，所以（下個東家）不太重要。」柏度透露曾與巴塞舊隊友佐迪艾巴及其他友人討論前途問題，現時西班牙疫情嚴重，大家都惶惶不可終日。

柏度指自己將會離開車路士。（Getty Images）

由於新冠肺炎影響，柏度承認前途未卜。（Getty Images）

感激醫護為抗疫奔波

因為疫情影響，不少國家都實施出入境限制，柏度現時自己身處倫敦，無法回西班牙。「現時各國的限制，使得事情變得複雜，對生活影響很大，」柏度說：「我不能離開英國，回西班牙與我的孩子團聚。」柏度指因為英超停擺，本來可以花更多時間陪伴小孩，但卻因為不能出國而「獨困英倫」。

柏度感謝一眾醫護人員，為對抗這個於中國武漢爆發的病毒付出了不少：「我為西班牙發生的一切感到十分遺憾，但我們必須要向醫護人員、警察及每日都要在超級市場工作的人致敬。我希望我們可以擊敗這個病毒。」

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）