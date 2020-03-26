【J League】押後重開嚴防新冠肺炎　三重措施求入座率不過半

日職聯（J-League）為減低新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）擴散風險，早於2月底已暫停所有賽事，重開時間一再押後。最新的重開日期為4月底至5月初。

J-League主席村井滿領導的臨時執行委員會，昨與三級別合共56支球隊的代表舉行視像會議，首先確認4月3日重開賽事已告無望，皆因所需防疫物資尚未到齊。村井指為保觀眾健康，已準備好7萬個口罩及300升消毒液，但450個為入場人士測量體溫的溫度計在4月18日才備妥，只好打消4月初重開念頭。

賽會繼而商討重開賽事的時間，各方考慮5月將有國內「黃金周」公眾假期，人群聚集的機會增加，規模最大的J1賽事宜在假期後才重開，定於5月9日重燃戰火。

J1平時氣氛相當熱鬧，部分J2球隊如磐田山葉，支持度相當高。（磐田山葉twitter）

賽會屬意讓J3先行於4月25日重開，J2繼而於5月2日再開賽事，檢討情况。賽會表明球場會實施多項抗疫措施，例如劃位的指定席將安排「隔行隔位」發售以減少接觸、取消作客區及要求客場球迷不要遠距離出征去支持愛隊，務求減少入場人數至球場容量的一半以下。

空蕩的球場，下月底或有賽事重開。（鹿島鹿角twitter）

J-League自2月底停賽，最快要在4月底重開，受影響賽事已超過300場，又如以J1為例，完成首輪賽事後停賽至5月9日重開，當中已有11輪賽事有待補賽。村井預計重開之後重新編排賽程，一周雙賽的情况將變得頻繁。

賽事暫停，不少球隊閉門約戰。（鹿島鹿角twitter）

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