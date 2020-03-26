【英超】肺炎停賽不停操　監察進度各有各法　車路士曼城代購糧食

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）肆虐歐洲，多國聯賽都處於停擺狀態，英超現時暫停到4月30日，最快於5月2日復賽。 休戰期間，英超球會如何在保持社交距離的情況下，監察球員的操練進度呢？英媒最近透露各隊不同的方法外，更指車路士及曼城更會為球員代購糧食。

英國疫情愈來愈嚴重，使得政府要加強防疫，限制國民出入自由，以免疫情進一步擴散。英足總早前發表聲明，全英格蘭足球停擺至4月30日，並特例取消2019至20年球季的6月1日完季限期，意味今季必須踢完。英國《泰晤士報》近日報道，一眾球員休戰期間都會繼續操練，為復賽保持最佳狀態。

紐卡素會對過重球員收罰款。（Getty Images）

各隊在不能回到訓練基地練習，要保持社交距離下監察球員的訓練進度，用了不少方法。《泰晤士報》指出，李斯特城、般尼茅夫、錫菲聯及修咸頓，都會用上GPS數據，更指「狐狸」教練團會用FaceTime或其他可視像通話的應用程式，觀察球員的訓練過程。

狼隊沒有任何監控，一切都講個「信」字。（Getty Images）

據《泰晤士報》，相信狼隊的自由度是全英超最大，對球員的觀察只靠一個「信」字。雖然球員會戴上心率監測器，但軍醫及教練都沒見過球員，亦不會量度脂肪比率，相信球員會完成交給他們的訓練餐單。

車路士及曼城為球員送上糧食。（Getty Images）

紐卡素收「肥胖稅」

相比狼隊的「無為而治」，由「孤寒班主」Mike Ashley掌控的紐卡素就似是走「法家」路線。據了解「喜鵲」要求球員自我管理體重，更要脅如果在球季復賽時過重會罰款，使球員必須完成自己的訓練計劃，球會更有電子監測器監察他們運動的每個細節。

李斯特城用GPS數據及FaceTime觀眾球員訓練進度。（Getty Images）

除了訓練之外，球員日常生活都受到疫情影響。由於現時英國的防疫政策，球員出門購買日常用品及糧食亦受到影響。據報多間球會為了讓球員減少出門，肩負起購買必需品及糧食的責任。以車路士為例，這支倫敦球會為球員送上食物，包括一箱箱水果蔬菜。曼城亦有相同服務，一周6天為球員提供外賣餐飲服務。

雖然英超暫時停擺到4月30日，但外界相信疫情未受到控制，沒可能於5月重開。