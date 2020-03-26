【足球熱話】星級染疫情侶下周再檢查　戴巴拿女友稱肺部曾有怪聲

意甲球隊祖雲達斯靚仔球星保羅戴巴拿（Paulo Dybala）確診新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）四天後，跟他一同染疫的女友Oriana Sabatini接受傳媒訪問，表示當初發病時極不舒服，甚至聽到肺部「有怪聲」。

戴巴拿今次患病歷程可算是峰迴路轉。3月11日祖雲達斯隊友魯加尼（Daniele Rugani）對新冠肺炎測試呈陽性反應，成為首名確診的歐洲頂級聯賽球員，121名祖雲達斯職球員需要隔離。當時網絡隨即傳遍戴巴拿亦確診的假新聞。

不料在11日之後，傳來戴巴拿證實確診的消息，是球隊繼魯加尼和法國中場馬度迪（Blaise Matuidi）後，第三名確診者。保羅戴巴拿其後於社交平台表示，自己與女友都確診，並強調兩人均非常健康。

戴巴拿擺出OK手勢，表示自己跟女友狀況良好。（Instagram@Paulo Dybala）

戴巴拿女友Oriana Sabatini接受阿根廷電台《La100》訪問，說出兩人確診後的情況，「現在我們已感覺她得多了，但兩、三天之前我非常不舒服。」

「那就像感冒快要來那樣，令你全身疼痛，非常疲倦。我沒有發燒，我一直有檢查自己的體溫，所以知道沒有發燒。」

「我聽到自己的肺部發出奇怪的聲響，然後保羅（戴巴拿的名字）也開始感覺不妥。病徵就像感冒那樣，至少在我們的身上是那樣。」

戴巴拿與星二代女友火辣傳情（按圖放大）

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或許由於病情較輕，醫生只處方維他命丸給兩人吃，並在下星期再作病毒測試。

「我們已被隔離第9天。醫生告訴我們，在3月31日再進行另一次檢查。」Oriana說，「他們告訴我們，現階段多加休息，並開一些維他命丸給我們。」

戴巴拿亦繼4日前在社交平台發放跟女友一起確診的消息後，再發帖文。今次他上載一張自己舉起OK手勢的照片，加上簡單的兩個字：「我們很好」（Estamos bien），戴上白色Cap帽的戴巴拿神色不錯，相信很快可以克服病魔。

戴巴拿與同樣來自阿根廷的女友Oriana，拍拖兩年以來一直愛得高調，時時在網上曬恩愛。23歲的Oriana是位「星二代」歌手，兩人均才貌雙全，非常合襯。大家有沒有發現Oriana的樣貌和名字均有點面熟？她的父母均為演員，一副漂亮臉蛋和高挑身材盡得兩人優良遺傳，她的姑姐更是阿根廷一代美女網球手莎芭天妮（Gabriela Beatriz Sabatini）。

大家不妨細心留意以下照片，看看Oriana有沒有姑姐影子？

戴巴拿索腿女友Oriana Sabatini（按圖放大）

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