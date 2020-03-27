【英超】高普頭痕？單數年變「大賽事」　沙拿或連征兩項大賽

因新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情使東京奧運及歐洲國家盃決賽周將延期至明年。 今季英超所向披靡的利物浦，在2021年或遇上兵源短缺的問題，而隊中主將沙拿更有可能接連出戰兩項大賽。

受肺炎疫情影響，原定在今年夏天舉行的歐洲國家盃及東京奧運先後宣布延至明年，使單數年罕有成為「大賽年」。

東京奧運雖然表示延至下年，但未有實質的日子，最遲將在明年夏天舉行，更傳出在春天上演。若果東京奧運在明年春天舉行，或許對利物浦有頗大的影響。

利物浦陣中以不少非洲球員為骨幹，當中包括沙拿﹑沙迪奧文尼及拿比基達等球員，將於明年初代表國家隊出戰非洲國家盃，已削弱紅軍一定的戰力。

沙拿與沙迪奧文尼大有機會在明年初一同出戰非洲國家盃，對主帥高普將是個十分「頭痕」的問題。（資料圖片／Getty Images）

利物浦陣中4名主力非洲兵（按圖放大）

延伸閱讀：沙拿入選埃及奧運隊初選名單 金牌戰撞正英超開鑼

沙拿早前入選埃及奧運隊的初選名單，而教練加利比（Shawky Gharib）早前明言，希望沙拿成為3名超齡球員之一，帶領國家隊參與東京奧運。

倘若東京奧運在春天舉行的話，沙拿更可能連續代表埃及出戰兩項大賽，先在1月至2月期間戰非國盃，及後隨即轉戰東京奧運，至少離開利物浦超過兩個月時間，對紅軍相信是另一大挑戰。