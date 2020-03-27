【新冠肺炎】查爾頓多年死忠球迷不幸染疫亡　主帥球迷齊留家悼念

在英國的新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情漸趨嚴重，英國政府呼籲市民留在家中。英冠球會查爾頓的一名忠實球迷，過去27年風雨不改親身支持愛隊，但他卻因肺炎而奪去生命，所以查爾頓呼籲一眾球迷留在家中，紀念該名知名的球迷。

今季的英冠「升班馬」查爾頓，在聯賽停擺前以39分暫列第22位，或許再度返回英甲，但有一名球迷多年來對查爾頓不離不棄。查爾頓知名忠實擁躉李維士（Seb Lewis），自1993年起便追隨球隊，一直陪伴愛隊起起跌跌，即使查爾頓在2007年由英超降班，更一度跌落英甲。

不過，李維士依然對球隊不離不棄，更在1998年起身體力行親身入場支持愛隊，而他不論主場或作客的賽事亦有他的蹤影，22年來累積連續1076場入場的紀錄，使他成為查爾頓的知名球迷。

查爾頓在上年勝出英冠升級附加賽，重返英冠聯賽。（資料圖片／Getty Images）

李維士自1998年風雨不改入場支持愛隊，累積1076場連續入場紀錄。（Twitter截圖）

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李維士在兩周前出現肺炎病徵，在家居隔離7日後未見好轉，在周一（23日）確診患上新冠肺炎，他的情況突然惡化，並出現呼吸困難的現象，並在周三與世長辭，終年僅38歲。

對查爾頓忠心耿耿的李維士，他離世的消息令查爾頓的領隊保耶（Lee Bowyer）亦大感惋惜，除了呼籲球迷珍惜眼前人外，並希望所有球迷為心愛的人留在家人，「李維士是我們球會的一大損失，我們曾經見面數次，他是個非常友善的人，他永遠自豪地穿上查爾頓的球衣。不過，在病毒面前人人平等，就算你是多善良的人，病毒也不會留手。這個病毒在中國及意大利等地大爆發，我們需要從這些地方學習，否則下一個染病的可能是你，所以為親友，我們必須安在家中避疫。」

查爾頓官方Twitter發文悼念李維士，對他的離世感到十分惋惜。（Twitter截圖）

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除了查爾頓領隊致哀外，球會亦在Twitter發起「#StayHomeforSeb」的紀念活動，使眾多球迷留在家中添上意義，而一眾查爾頓球迷在家中掛起愛隊球衣或頸巾，並上載至Twitter，向李維士作最後的致敬。

為紀念李維士，查爾頓發起留家活動。（Twitter截圖）

不少查爾頓球迷在家中掛上球衣及頸巾，向該名忠實球迷致敬。（Twitter截圖）

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