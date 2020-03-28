【新冠肺炎】最美女騎師麥晴欣求續牌被拒　26億日圓之顏快將失業

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情禍延全球，倖免於病毒埋身，卻苦於困境謀生。正在日本策騎、譽為「最美女騎師」的法國女將麥晴欣（Mickaëlle Michel），感受至深。 就算美貌與騎功並重，人氣爆燈令馬會大豐收，時間夠了亦不能續牌。請求格外開恩無果，她無奈道：「踏入4月，我便失業。」

24歲的麥晴欣在日本聲名大噪，始於去年8月參加札幌舉行的JRA（日本中央競馬會）國際騎師明星賽，在4場賽事之中勝出一場。女騎師作為馬場內的「稀有物種」，麥晴欣惹來注目，不僅因為美貌，亦因她是法國歷來一季最多頭馬的女騎師，於2018年合共勝出72場賽事。她於本年1月底起獲得規模較JRA小的地方競馬發出兩個多月客串騎師牌照，短暫駐日。

去年8月在日本中央賽事出場，取得在日本首場頭馬。（網上圖片）

金髮碧眼的麥晴欣來日後成為各地方馬會寵兒，傳媒的焦點，例如客串期首天在東京附近的神奈川縣川崎市策騎，便吸引了22家傳媒到場採訪，包括女性雜誌。當天入場人數超過14000人，扣除派彩金額後全日淨投注收入達26.54億日圓（1.89億元），均打破紀錄。因此，不同地方馬會均希望她到場策騎。而在經理人協助下，她在日本的生活多姿多采，不時在社交媒體上載馬圈內外，及馬場以外的生活。

24歲的麥晴欣，美貌與騎功並重。（網上圖片）

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麥晴欣去年表明有意在日本策騎，未來有意參加JRA的騎師牌照考試。今回客串絕非「玩玩吓」，截至本月27日已經累積28場頭馬，跟外國騎師客串期紀錄只差1勝。惟受疫情影響，「最美騎師」面臨走投無路。原定下一站到美國同樣因疫情失控而未能成行，家鄉法國處處封城令她有家歸不得。前無去路，此處亦不留人。客串牌照到本月31日便完結，而4月便是新一年度馬季，須重新申請客串牌照。麥晴欣日前受訪時表示要求延長客串期被拒，難掩徬徨，「疫情之下邊境陸續封閉，選擇愈來愈少。踏入4月，我便失業，只能留在日本，或者學習日本語吧」。

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如果有意申請JRA牌照，便必須通過日語考試，這一關連「雷神」都闖不過。香港冠軍騎師莫雷拉年前曾申請JRA牌照，據報失敗原因之一便是日語水平。而現時JRA兩位外籍騎師，法國的李慕華（Christophe Lemaire）與意大利的杜滿萊（Mirco Demuro），均可以流利日語對答。

不止學習日語，麥晴欣經常接觸日本文化。（麥晴欣Instagram）