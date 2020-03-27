【空手道】同行教練亦確診　李振豪透露訓練成果盡毀　籲港人忍耐

香港空手道代表李振豪，早前不幸地成為首名確診新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的本地運動員；今日（27日）晚上，香港體育學院發言人李忠民透露，與李振豪、曾綺婷及周家謙3名確診運動員同行的法籍教練，同告確診。 連日在社交網站分享抗疫進度的李振豪，今日（27日）拍片呼籲港人自律、減少外出。

香港體育學院發言人李忠民今日透露，早前與確診空手道運動員同行的法籍教練，日前經體院安排檢測後，今日收到的結果呈陽性反應，體院亦已立刻聯絡衛生署跟進。體院指，該位教練目前無任何症狀，若明天列入初步確診個案，體院將有進一步公布。



李振豪今日在其個人Facebook專頁，上載一段影片，他在片段開首表示，有幾位網友希望他能拍片講述自己情況、並提醒香港人繼續抗疫工作。「豪B」首先簡述病況，已留醫治療兩周的他今天對新冠肺炎病毒檢測仍呈陽性，「即是我要繼續等待」。



但神色凝重的李振豪，最關注的仍是香港的情況，除談及香港今日新增確診數達到新高（65宗），「最令人遺憾的是從新聞中得悉，約80人違反了家居檢疫令」，他以同樣受感染的隊友周家謙的狀況為例，指出不少患者其實沒有病徵，「即是在人群中，可能有一兩人不幸染病而不自知，若頻頻外出，只會令越來越多人在疫情中受害」。

李振豪已在醫院接受隔離治療多日。（李振豪Facebook Page）

「保護自己、保護身邊所有人」



李振豪希望港人可減少外出，減輕醫護負擔、同時保護自己、身邊人及全香港：「照顧我的其中一位醫護人員說，他們的保護衣不太足夠，因為他們每進來（病房）一次，就要銷毀一件保護衣……若越來越多人確診，我們的醫療裝備也不知道能捱多久」。他續指，自己經過幾日高燒後，「之前的訓練效果已完全沒了，要重新建立；但有些更不幸的確診者是康復後，肺功能也會永遠受損」。



這位空手道代表認為，在這段時間內忍耐，就可以更快回復正常生活：「希望大家保護自己、保護身邊的人，希望大家都減少外出……一切都會過去，若不做好自己，這件事就會無了期，只會有更多醫護人員為我們犧牲」。

李振豪拍片呼籲香港人自律、減少外出。（李振豪Facebook Page）

「豪B」在影片最後再次呼籲，一眾港人要做好自己、不要鬆懈：「不知道這段影片影響力有多大，但希望大家可以聽我說，繼續加油。我們已做了一個好好的榜樣，我們已堅持了兩個月……」他亦希望一眾網友可以將分享影響，希望能將心聲傳達予更多人。

新冠肺炎確診運動員，按圖放大：