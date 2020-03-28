【新冠肺炎】保羅戴巴拿談病况　周身痛只能活動5分鐘

意甲班霸祖雲達斯不幸爆發新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），3名球員先後染病。陣中阿根廷前鋒保羅戴巴拿（Paulo Dybala）與女友一同確診，幸而情况好轉。 戴巴拿接受祖雲達斯官方頻道的視像訪問表示，提到發病時的情况，連呼吸都有困難。現時身體狀况明顯改善，將會嘗試重投訓練。

祖雲達斯後衛魯加尼（Daniele Rugani）於3月11日確診，為歐洲頂級聯賽中首名「中招」球員。及後法國中場馬度迪（Blaise Matuidi）染病，戴巴拿則在社交媒體公布自己與女友Oriana確診，是第三名確診的祖雲達斯球員。

戴巴拿在疫症初期一度誤傳確診，後來才證實中招。（Getty Images）

戴巴拿今（28日）與祖雲達斯官方頻道通訊，同場出現的還有意大利女跳水選手卡諾圖（TANIA CAGNOTTO），畫面中的他看來精神不錯。他稱感覺自己的健康大有好轉，活動時感覺不錯。但之前幾天的症狀強烈，感覺相當不舒服，「呼吸很難，什麼事都做不到」，形容自己活動了5分鐘已相當疲倦，「身體重，肌肉痛，無法繼續」。戴巴拿表示情况有好轉，可以行走和簡單運動，稍後將會嘗試訓練。

戴巴拿（右下）保平安，說話無異樣，能呼吸原來都要慶賀。左下為意大利女跳水名將卡諾圖。（影片截圖）

戴巴拿的女友Oriana早前稱，二人早前約見醫生後，醫生認為病情屬輕微，處方維他命丸後著二人自我隔離。二人將於3月31日再次檢查。

戴巴拿女友Oriana美艷動人，原來有個網球名將姑姐莎芭天妮（Gabriela Sabatini）：

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確診新冠肺炎的足球員

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