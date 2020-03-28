【英超】醫護向同事唱You'll Never Walk Alone　利物浦高普動容

利物浦領隊高普向來是性情中人，亦被譽為球壇其中一位最人性化的人物。在新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐之下，高普早已放下了足球，一直對紅軍中各人以至所有人表達關愛訊息，亦一直支持醫護工作。 日前高普在球會電視LFCTV一次訪問講述近況指，有朋友向他傳來一段短片，令他瞬間「淚崩」，原來那是一段醫護界向在隔離區Dirty Team工作的同袍唱歌打氣的片段，所唱的歌正是利物浦會歌《You'll Never Walk Alone》。

由於英超停擺，各大球會都全力在網上和球迷保持互動。「紅軍」利物浦也不例外，高普近日也在LFC TV以視像和外界談談近況，指最近有一段片令他流下男兒淚。該片段中見到一班醫護人員身穿保護衣物，在深切治療部內工作。這時有另一批相信是無需入污染區（Dirty Zone）的同事，在門外播放《You'll Never Walk Alone》，後來更一起揮手詠唱，門內的醫護亦隔空揮手回應，場面感人。高普指他看過此片數秒已即時淚崩。

⬇⬇⬇令鐵漢高普流下男兒淚的短片⬇⬇⬇

英超球會疫境見真情（按圖放大）

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談回利物浦情況，高普指雖然上次作賽只是兩星期前，但已感覺已像過了很久。而他作為領隊，也不知道現階段可以向球員說甚麼，因為他只是個普通人，沒有能力去交待疫情實況。他表示自己是個喜歡解難的人，雖然今次全人類也面對一個難題，但如果他有能力，他也想找出解決方案；可惜在這情況下他無能為力。

高普毫不掩飾自己人性化一面，時而像慈父，時而像智者，時刻將人道放在第一位。（Getty Images)

⬇⬇高普特別關懷孤身征戰英倫外援球員⬇⬇

另一方面，高普又表示自己對球員近況掌握得很清楚，他和球員之間有一個WhatsApp群組，除了說公事也會談近況，例如張伯倫在instagram上載了和女友跳舞的短片就曾經熱烈討論一番。

高普也像一個慈父，過去數周一直非常關注各人的安好，更化身「球壇鄭嘉穎」，向球員表示既然大家有他WhatsApp，有事就「call我啦」。他不厭其煩地要求球員在這段時間要保持聯絡，同時關注大家心理健康。假如有人感到沮喪或困惑必定要和外界保持聯絡，特別是一些家人不在身邊的獨居球員，如文尼、基達和南野拓實等外援。

利物浦球員抗疫有乜做？（按圖放大）

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